Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Demirci'nin Incelemeleri

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "Ülkemizin ihtiyaç duyduğu özellikle mesleki eğitim branşlarını daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında il il gezerek meslek okullarında verilen eğitimleri yerinde inceliyoruz." dedi.



"Mesleki Eğitim-Özel Sektör İşbirliği" toplantısı için kente gelen Demirci, program sonrası Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.



Burada AA muhabirine açıklama yapan Demirci, Türkiye'deki eğitim çalışmalarının gün geçtikçe geliştiğini ve bu konuda mesleki eğitim branşlarının da önem arz ettiği söyledi.



Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ortaya koyduğu çalışmalarla bir model okul olduğunu anlatan Demirci, şöyle konuştu:



"Ülkemizde gerçekten yetiştirilmesi gereken başarılı öğrenciler ve silinmemesi gereken meslek grupları var. Devlet olarak bu hususta gelişim sağlamak için çaba gösteriyoruz. Sabahki programımızda sanayicilerimizle bir araya geldik. Aslında yaptığımız iki buluşmanın birbiriyle bağlantısı var. Ortak amacımız sanayi sektörünün mesleki branşlarla ilgili uzmanları rahatlıkla temin edebilmesi. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu özellikle mesleki eğitim branşlarını daha nitelikli hale getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında il il gezerek meslek okullarında verilen eğitimleri yerinde inceliyoruz."



Ziyarette Demirci'ye, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen eşlik etti.