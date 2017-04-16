Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Oyunu Kullandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,"Millet iradesinin üstünlüğünü ve egemenliğinin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanarak bir anayasa değişikliğini halkımızın önüne getirdik. Her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerden eşit bir şekilde faydalanmasını nimetlerden eşit bir şekilde yaralanmasını, külfetlerden de eşit bir şekilde yüklenmesini istiyoruz" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandum çalışmalarını memleketi Sivas'ta tamamlayan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz oyunu kullanmak için saat 11.00 sıralarında Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde bulunan Sivas Lisesi'ne geldi. 2072 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakan Yılmaz çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Basın mensuplarına teşekkür ediyorum bu demokrasi sürecinde çok büyük katkı verdiniz. Bu sürenin sağlıklı işlemesinde 'evet' diyenin de 'hayır' diyenin de gerekçelerini halka aktarmada özenden, gayretten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Millet iradesinin üstünlüğünü ve egemenliğinin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanarak bir anayasa değişikliğini halkımızın önüne getirdik. Her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerden eşit bir şekilde faydalanmasını nimetlerden eşit bir şekilde yaralanmasını, külfetlerden de eşit bir şekilde yüklenmesini istiyoruz. İnanıyoruz ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu gençlerine emanet edilen bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi millettir. Bu aziz millet Cumhuriyet'in sahibi olduğunu canı pahasına, kanı pahasına 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak gösterdi. Şimdi de sandıklara gelerek oylarıyla birlikte bu milli iradenin de demokrasinin de sahibi olduğunu gösterdi. Hem aziz milletimize hem Sivaslı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum"dedi.



Siyasi parti temsilcilerine de teşekkür eden Yılmaz,"Kamuoyunu rahatsız edecek herhangi bir tartışma herhangi bir sıkıntı olmadı. Bütün siyasi partilerimize, partilerimizin yöneticilerine ve Sivaslı hemşehrilerime sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa olsun ülkemizin esenliği ve refahı için hep birlikte çalışacağız hep birlikte başaracağız. Bu halk oylamasının hem ülkemize hem de Sivas'ımıza barış getirmesini, huzur getirmesini ve inanıyoruz ki netice müjdeli bir haberin aydınlık günlerin habercisi olacaktır" diye konuştu.



Seçimle ilgili gelen herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade eden Yılmaz,"Üçte bir gibi vatandaşımızın sandığa geldiğini söylediler. Ümit ediyoruz ki genelde anketler onu gösteriyor yüzde 90'nın üzerinde bir katılım bekliyoruz. Öyle olmasa bile daha önceki oylamalardan çok daha fazla katılımın olmasını bekliyoruz. Çünkü millet kendi hakkına, hukukuna sandıkta oy kullanarak sahip çıktığını gösterecektir" diye konuştu.



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