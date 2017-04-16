Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Oyunu Kullandı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Sonuç ne olursa olsun ülkemizin esenliği ve refahı için birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız." dedi.



Bakan Yılmaz, Anayasa değişikliği ile ilgili halk oylamasında oyunu Sivas Lisesi'ndeki 2072 numaralı sandıkta kullandı.



Oyunu kullanmak için sırasını bekleyen Yılmaz, oyunu verdikten sonra diğer sınıfları da gezerek, sandık başkanlarına ve görevlilere kolaylıklar diledi.



Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Yılmaz, demokrasi sürecine, sürecin sağlıklı şekilde işlemesine verdikleri katkıdan dolayı gazetecilere teşekkür etti.



Millet iradesinin mutlak üstünlüğüne ve egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğuna inanarak anayasa değişikliğini halkın önüne getirdiklerini belirten Yılmaz, şöyle konuştu:



"Her bir vatandaşımızın temel hak ve hürriyetlerden eşit şekilde faydalanmasını, nimetlerden eşit olarak yararlanmasını, külfetleri de eşit olarak yüklenmesini istiyoruz. İnanıyoruz ki Türk milletinin vatan sevgisiyle dolu gençlerine emanet edilen bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi millettir. Bu aziz millet, bu Cumhuriyet'in sahibi olduğunu canı, kanı pahasına 15 Temmuz'da meydanlara çıkarak gösterdi. Şimdi de sandıklara gelerek, oylarıyla milli iradenin de demokrasinin de sahibi olduğunu gösterdi. Bundan dolayı sonsuz teşekkür ediyorum."



Bakan Yılmaz, bütün siyasi partilere de teşekkür ederek, "Bu süreç içerisinde kamuoyunu rahatsız edecek herhangi bir tartışma, sıkıntı olmadı. Bütün siyasi partilerimize, partilerimizin yöneticilerine ve Sivaslı hemşehrilerime sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Sonuç ne olursa olsun ülkemizin esenliği ve refahı için birlikte çalışacağız ve birlikte başaracağız. Bu halk oylamasının hem ülkemize hem de Sivasımıza barış, huzur getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



Yılmaz, oylamanın neticesinin hem ülke hem de Sivas için müjdeli haberin, aydınlık günlerin habercisi olacağını vurguladı.



Bir basın mensubunun okullarda vatandaşların rahtlıkla oy kullanıp kullanamadığını sorması üzerine ise Yılmaz, "Şu ana kadar bana bir sıkıntı iletilmedi. Yaklaşık üçte bir gibi vatandaşlarımızın sandığa geldiğini söylediler. İnşallah ümit ediyoruz ki genelde anketler de yüzde 90'ın üzerinde bir katılım diye gösterdi. Öyle değilse bile kesinlikle daha önceki oylamalardan çok daha fazla bir katılımın olmasını bekliyoruz. Çünkü millet kendi hakkına, hukukuna sandıkta oyunu kullanarak sahip çıktığını gösterecektir." şeklinde konuştu.