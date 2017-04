Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, koltuğunu 5.sınıf öğrencisi Deniz'e devretti

Bakanlık koltuğuna oturan Deniz konuşmasını işaret dili eşliğinde yaptı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İşaret dilini seçmeli ders yapalım"



ANKARA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bakanlık koltuğunu Keçiören Kocatepe Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi İpek Merve Deniz'e devretti.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki okullardan gelen çocukları Bakanlık'taki makamında kabul etti. Bakan Yılmaz, Keçiören Kocatepe Ortaokulu 5.sınıf öğrencisi İpek Merve Deniz'e bakanlık koltuğunu devretti. Kabulde yaptığı konuşmada Yılmaz, "Çocuklarına, evlatlarına bayram armağan etmiş bir başka ulus yok. Bu bayramı bize emanet eden Cumhuriyetimizin kurucusu başta Gazi Mustafa Kemal ve onun çalışma arkadaşları olmak üzere hepsini rahmetle şükranla yad ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir değer, çağlar geçtikçe daha da önemi anlaşılan bir değeri bize armağan ettikleri için. Bizlerde inşallah onların koymuş olduğu hedefe, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak için çalışıyoruz, hep birlikte çalışacağız. Çünkü inanıyoruz ki 21.yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapma ve çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmanın ancak ve ancak eğitimle mümkün olacağına inanıyoruz. Eğer Türkiye bugün bir başarıyı yakalamışsa yakaladığı her başarının arkasında eğitim vardır. Ama bazı şeylerde eksik kalmışsa hala yol almamız gereken mesafe varsa o alınması gereken yolu da niçin almadığımızın sebebi de eğitimdedir. İnşallah bundan sonra hiç geçmişe bakmadan hep daha ileriye bakacağız" diye konuştu.

"Her ilçede bir tercüman olmasını çok istiyorum"

Bakanlık koltuğuna oturan İpek Merve Deniz anne babasının işitme engelli olduğunu belirterek, kendisini işaret diliyle tanıttı. Konuşmasını işaret dili eşliğinde yapan Deniz, "İşitme engelliler konusunda ülkemizde, dünyada farklılıklar yaratmak istiyorum. Çünkü şuan her ilçede bir işitme engelli tercümanı yok. Burada zorluk çekiyoruz. Her ilçede bir tercüman olmasını çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

Deniz konuşmasında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının TBMM'nin 23 Nisan 1920 günü açılması onuruna Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilen milli bir bayram olduğunu ifade etti.

"İşaret dilini seçmeli ders yapalım"

Bunun üzerine Bakan İsmet Yılmaz, "Bir şey daha anladım ki bu işaret dilini seçmeli ders yapalım" dedi.

İşaret dilini kursa gitmeden anne babasının yardımıyla öğrendiğini anlatan Deniz, "Her çocuğunda bilmesini istiyorum. Her çocuğumuzun ailesine veya kendisine gelebilecek bir olay" ifadelerini kullandı.

Deniz, okullarda engelliler için yardımcı olacak desteklerin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Engelli bir arkadaşımız varsa buna yardım edecek asansör bir cihaz olmasını istiyorum. 2019 yılından sonra tekli eğitime geçilecek. Buda her çocuğun hayali."

Bakan Yılmaz da her okulun engelsiz hale getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, yeni yaptıkları projelerin hepsinde asansör olduğunu kaydetti. Sınıflardaki öğrenci sayısının 30'un altına düşmesini istediklerini belirten Yılmaz, çocuklara sınıflarında 30'un üzerinde öğrenci olup olmadığını sordu. Çocukların cevapları üzerine Yılmaz, "Ankara'da okul ihtiyacı olduğu çıkıyor. Bu yıl Ankara'ya pozitif ayrımcılık yaptık. 212 tane okul yapacağız, 7 bin 500 derslik. 2019'a varmadan inşallah Ankara'yı çözeriz" açıklamasında bulundu.

Çocukların hepsinin özgüvenli olduğunu söyleyen Bakan Yılmaz, "Emanet ehil ellerde" dedi.

Bakan Yılmaz, kabulde çocukların sorularını da cevapladı. Öğrencilerin 'Çocukluğunuzda en sevdiğiniz ders neydi' sorusuna Yılmaz, Sivas Gürün'de ilkokulu ortaokulu okuduğunu en sevdiği dersin ise Türkçe, tarih, matematik olduğunu ifade etti.

"Küçüklüğünden beri Milli Eğitim Bakanlığını hayal ediyor muydunuz" sorusuna, "Etmiyordum. Kader insanı bir noktaya getiriyor. Yoksa böyle bir hayalim yoktu. Fırsat eşitliği Türkiye'de var. Her insan kendi alanında başarılı olursa Türkiye'de önü kapalı değil" dedi.

Küçükken hangi mesleği yapmak istediğinin sorulması üzerine Yılmaz, hukukçu olmayı istediğini söyledi.

İşaret dili bilip bilmediği sorusuna Yılmaz, "Bizim AK Parti'de bir işaret dili kursu açtılar. Ona bir katılmak gerekir. Bundan sonra gideceğim. Mutlaka bilmek gerekir" dedi.

Çocukken oynadığı oyunun sorulması üzerine Yılmaz, çelik çomak oyunu oynadıklarını kaydetti.

Dünyadaki en önemli mesleğin ne olduğu sorusuna Yılmaz, her mesleğin çok önemli olduğunu ancak öğretmenlik mesleğinin daha önemli olduğunu ifade etti. Yılmaz, "İnsanı şekillendiren en önemli kişi öğretmenidir, ailesidir. Bizim orada öğretmen aileden daha önce gelir" şeklinde konuştu.

"Satranca ilginiz var mıdır" sorusuna Yılmaz, "İyi satranç oynarım. Ustaların yarısıyım" dedi.

En sevdiği filmin sorulması üzerine Yılmaz, "Aklımda bir film kalmış, 'Senede Bir Gün'" diye konuştu.

Bir öğrenci üniversite sınavının kaldırılmasını istedi

Bir öğrencinin, "Üniversite sınavının kaldırılması, insanların geleceğinin bir sınava bağlı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Üniversite sınavını ilkokula, ortaokula, liseye dağıtabilirsek insanların başarısı, ilgilisini daha çok ilerletiriz. Tek bir sınava bağlı olmaması gerekiyor" ifadeleri üzerine Bakan Yılmaz, "Aynen senin gibi düşünüyorum. Yekta Bey'e de, ÖSYM Başkanımıza da söyleyeceğim. Üniversiteye girişte sadece bu sınavı dikkate alma, lisedeki, ortaokuldaki ve ilkokuldaki başarılarını da dikkat al diyorsun değil mi? Bunu bir söyleyeceğim. Bizim AK Parti'nin hükümet programında da var" açıklamasında bulundu.

Öte yandan kabulde Keçiören Talia Yaşar Bakdur İlkokulu öğrencisi Efe Yılmaz Türkiye'nin illeriyle ilgili yazdığı bir şiiri, bir başka öğrenci ise İstiklal Marşı'nın son kıtasını okudu. Keçiören Orhangazi İlkokulu öğrencisi Eda Nur Başaran ise işitme engelli arkadaşlarının bayramını işaret diliyle kutladı.

Bakan Yılmaz kabulün ardından çocuklara hediyelerini takdim ederek, fotoğraf çektirdi.