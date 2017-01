Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Iraklı Bakan İsa ile Görüştü

Milli Eğitim Bakanı (MEB) İsmet Yılmaz, Irak Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Abdulrezzak Abdulcelil el İsa ile bir araya geldi.



Yılmaz ve İsa, MEB'deki toplantının ardından görüşmeye ilişkin bilgi verdiler.



Yılmaz, dost ve kardeş, aynı kültürü ve tarihi paylaşan iki ülkenin bakanları olarak eğitim alanında okul öncesi dahil, üniversite ve sonrasına kadar her türlü iş birliği konusunda mutabakata vardıklarını söyledi.



Eğitimi ihmal etmeden iş birliğini geliştireceklerini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin her alanda Irak ile olan ilişkisini geliştirmek istediğini vurguladı. Yılmaz, "Biz de eğitim alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bu iş birliğinin temelini oluşturacak mutabakat zaptı üzerinde görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.



Bakan Yılmaz, Türkiye'de yaklaşık 30 binin üzerinde Iraklının eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti:



"Önümüzdeki dönemde hem temel eğitim, ortaöğretimde hem yüksek öğretimde iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirecek mutabakat zabıtları imzalanacaktır. Yükseköğretim alanıyla ilgili taraflar mutabakata varmıştır. Mutabakat zaptı muhtemelen Başbakanımızın Bağdat ziyareti sırasında imzalanacaktır. Üniversitelerimiz arasında ortak iş birliği ve AR-GE projelerini de hayata geçirmek her iki ülkenin faydasına olacaktır. Öğrenci değişimini ve sayısını artıracağız. İki ülkenin müfredatı her iki ülkenin dostluk ve kardeşliğini güçlendirecek şekilde gözden geçirilecektir."



Iraklı Bakan İsa da Türkiye ile ülkesi arasında yükseköğretim konularında ve üniversiteler arasında belli ortak proje ve eğitim programlarının söz konusu olduğunu bildirdi.



Irak'ta yabancı üniversitelerin açılabileceğini belirten İsa, "Onun için Türkiye'nin de Irak'ta açabileceği üniversiteler olsun, okullar olsun kabulümüzdür." ifadesini kullandı.