Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Hükümeti Vatandaş Kursun İstiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni sistemde hükümet kurma yetkisinin vatandaşlara verildiğini belirterek, "Milli iradenin çarptırılmasına izin vermemek için koalisyon pazarlıklarına yol açmadan, hangi bakanlıkların, hangi bakanların partilere dağıtılacağına bakmaksızın öyle bir oylama olsun ki, öyle bir hükümet kurulsun ki buna millet karar versin" dedi.



Milli Eğitim Bakanı İsmet YIlmaz, Sivas'ın Ulaş ilçesindeki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) işletmesinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Yılmaz, "Türkiye meclisten anayasa çıkarmış olmasına rağmen, hatta anayasa değişikliği yapmış olmasına rağmen anayasa değişikliklerinin Anayasa Mahkemesine götürüldüğünü gördü. 411 milletvekiliyle kabul edilmiş bir anayasa değişikliğinin esasına girme yetkisinin olmamasına rağmen Anayasa Mahkemesinin anayasayı çiğneyerekten o yasayı iptal ettiğini gördük. Yani milli iradeyi sıfırladıklarını gördük. Milli iradeyi geçersiz kıldıklarını gördük. 2007 seçimlerinden 46.5 oy alarak çıktık. Üç, beş ay geçmeden kapatma davası açtılar. Yani bir partiyi açık ara seçseniz, getirseniz bile pekala Ankara'daki vesayet yapılarının elimizi, kolumuzu bağladığını gördük. Bundan sonra böyle olmaması için hükümeti millet kursun diyoruz. Eğer millet kurarsa artık bu sıkıntıların hiçbirisi olmayacak" dedi.



Cumhurbaşkanlığı makamının vesayet makamı olarak görüldüğünü ifade eden Yılmaz, "Vesayet deyince milletin iradesine engel olmayı anlamak lazım. Yani millet her istediğini yapamasın, milletin desteğini alarak gelenler her istediğini yapamasın. 2002'de yüzde 34 oy aldık Türkiye'yi yönettik. Bundan sonra eğer bu anayasa değişikliği kabul edilirse herhangi bir parti veya kişi yüzde 34 ile bu ülkeyi yönetebilecek mi? En az yönetebilmek için yüzde 50 artı 1 oy almak lazım. Bundan sonra hükümet kurabilmek için yüzde 50 oy almak lazım. Çok net söylüyorum. Bu sistemin kabul edilmesi bu sisteme 'hayır' diyenlerin de hayrına olacaktır. İnanın bu sistemde birkaç dönem sonra ya Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir devlet başkanı gelecektir. Nasıl gelecek, 'artık sizi denize dökeriz' diyemeyecekler. Milletin değerleriyle değerlenecekler. Milletin içinden çıkacaklar. Ankara'da vesayet odaklarına güvenmeyecekler. Sadece doğrudan millete güvenecekler. Eğer bunu yaparlarsa bilin ki bundan sonraki cumhurbaşkanı o partilerden de çıkacaktır" diye konuştu.



Daha sonra AK Parti Ulaş İlçe Başkanlığı önünde vatandaşlara hitap eden Yılmaz, yeni sistemde hükümet kurma yetkisinin vatandaşlara verildiğini belirterek, "Dolayısıyla diyoruz ki milli iradenin çarptırılmasına izin vermemek için koalisyon pazarlıklarına yol açmadan, hangi bakanlıkların, hangi bakanların partilere dağıtılacağına bakmaksızın öyle bir oylama olsun ki, öyle bir hükümet kurulsun ki buna millet karar versin. Sabah oyunu kullansın, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kuracağı akşamdan belli olsun. Kurulmuş olan hükümette sabahleyin milletin hizmetinde olsun" şeklinde konuştu. - SİVAS