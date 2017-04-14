Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Darende'de
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Darende'deMALATYA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Darende'de
MALATYA - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Malatya'nın Darende ilçesini ziyaret etti. Bakan Yılmaz burada Somuncu Baba Külliyesini ziyaret ederek dua etti.
Beraberinde Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte akşam saatlerinde Darende ilçesine gelen Bakan Yılmaz'ı Malatya Valisi Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve Hulusi Efendi Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Hamid Hamidettin Ateş karşıladı.
Bir süre Somuncubaba Türbesinde dua eden Bakan Yılmaz, yaklaşık 1 saat süren ziyaretinin ardından Sivas'a hareket etti.