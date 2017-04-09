Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Chp'nin Vesayet Odaklarıyla Dirsek Teması Çok İyi"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Cumhuriyet Halk Partisi hiç bir zaman iktidara gelemeyeceğini biliyor ama bu Ankara’daki vesayet odaklarıyla dirsek teması çok iyi. Hemen hemen her darbenin arkasında şöyle veya böyle mutlaka CHP’nin bir şeyi olur" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Cumhuriyet Halk Partisi hiç bir zaman iktidara gelemeyeceğini biliyor ama bu Ankara'daki vesayet odaklarıyla dirsek teması çok iyi. Hemen hemen her darbenin arkasında şöyle veya böyle mutlaka CHP'nin bir şeyi olur" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Diriliş Mahallesi'nde bir düğün salonunda düzenlenen bölge toplantısına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "İnanın ki bu halk oylamasında evet çıkması bu halk oylamasına hayır diyenlerin de hayrına olacaktır. Hayrına dokunacak da bunlar niye karşılar. Biliyorlar ki millet bunları desteklemeyecek. Niye işte bakın aklı başında var mıdır? yok mudur? bir adam 'denize dökeceğiz' diyor. Milletin yarısını denize döken bir adam nasıl olsun da iktidara gelsin. Millet bilmez mi kime oy verip vermeyeceğini. Biliyorlar ki bunlar milletten yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacaklarını" dedi.
"Her darbenin arkasında CHP'nin mutlaka bir şeyi olur"
Türkiye'deki sistemin parlamenter sistem olmadığını parlamenter sistemin vesayet sistemini perdelemek için kurulduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, "Biz 411 milletvekilinin oyuyla bir anayasa değişikliği yaptık başörtüsünün üniversitelerde serbest bırakmak için ama içinde hiç başörtüsü yoktu. Anayasa Mahkemesi görevi ve yetkisi olmamasına rağmen anayasayı çiğnedi ve esasa girdi ve bunu iptal etti. Niye vesayet görevi Anayasa Mahkemesi'ne verilmişti. Cumhuriyet Halk Partisi hiç bir zaman iktidara gelemeyeceğini biliyor ama bu Ankara'daki vesayet odaklarıyla dirsek teması çok iyi. Hemen hemen her darbenin arkasında şöyle veya böyle mutlaka CHP'nin bir şeyi olur. 60'da darbeyi yapanların bir çoğu Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili oldu. 70'de muhtıra verenlerin bir çoğu CHP'den milletvekili olmuştur. Kenan Evren'in de CHP'li olduğunu herkes bilir. Dolayısıyla bunlar vesayet odaklarıyla temas halinde olduklarından milletin iradesi bunlar vasıtasıyla sınırlandığından 2007'de yüzde 47 oy aldık hemen partimizin aleyhinde hemen kapatma davası açıldı. Niye CHP zihniyetinde de ondan. Milletten yetki almış partiyi sen neden kapatırsın. Daha yeni milletin huzurundan gelmiş millet onu aklamış. Ankara'daki vesayet odaklarının yaşamasını istiyor millete güvenmeyenler işte diyoruz ki bu aziz milletin terazisi şaşmaz ve 16 Nisan'da herkese hak ettiği hakkını verecek ve 'evet' çıkarsa Türkiye'nin önü ilelebet açık olacaktır" şeklinde konuştu.
Toplantıya AK Parti Sivas Milletvekili Habip Soluk, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin ve çok sayıda partili katıldı. - SİVAS