Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, halk oylamasında "evet" sonucu çıkması yeni sistemde "başkanı" halkın seçeceğini belirlerek, "Millete güvenirsen hiçbir sıkıntı yok. Millete güvenmezsen o zaman kusura bakma, yine millette sıkıntı yok, kendinde var." dedi.



Yılmaz, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde Belediye Kültür ve Sosyal Tesislerinde halkla buluşma toplantısında, 80 milyonun medeniyet yolculuğuna çıktığını, bir başkana ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Halk oylamasında da bu başkanın seçiminin yapılacağını belirten Yılmaz, "Kim seçecek başkanı, millet seçecek. Millete güvenirsen hiçbir sıkıntı yok. Millete güvenmezsen o zaman kusura bakma, yine millette sıkıntı yok, kendinde var." diye konuştu.



Millete güvendiklerini, vereceği kararın başlarının üzerinde olduğunu ifade eden Yılmaz, "Pazar günü bu aziz millete ne soracağız, diyoruz ki 'sandıkta hükümeti sen kur.' Millet kursun, hükümeti millet kurunca adı millet hükümeti oluyor. Millete sorduğumuz sorunun ne zararı var? Şimdi birileri diyor ki 'bu millet hükümet kurmasını bilmez. Hükümeti kimin kurması gerektiğini de bilemez, bunlar doğru dürüst adam seçemezler.' Kimi seçermiş, tek adamı seçermiş. Sonuçta adam seçiyorlar, adam. Bu millet, adam gibi adam seçer." ifadelerini kullandı.



Hükümeti milletin kurması halinde ülkenin istikrara kavuşacağını aktaran Yılmaz, istikrarın da yarını görmek olduğunu dile getirdi. Tek adamın gücünün olmadığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:



"Tek adam yalnızdır, tek adam hiçbir şey yapamaz. Tek adam ne zaman güçlüdür, millet ne zaman yanında durursa o zaman güçlüdür. O halde gücü veren kim, millet. Bunu 15 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi. 'Ben bu milletten daha büyük bir güç görmedim.' Şimdi o milletin tankını, topunu, helikopterini, uçağını gasbedenle de, çalanlara karşı 'işte ben de milletimle sokaklara çıkıyorum, ne yapacaklarsa yapsınlar' dedi. Dolayısıyla millete güvenirsen gerçek güç, millettedir. Yine diyor ki 'Saddam da tek adamdı.' Saddam tek adam olsaydı, kuyudan çıkartılmazdı, millet yanında durmadı, kuyudan çıkartıldı. 'Kaddafi tek adam' diyor. Millet yanında durmayınca köprü altından çıkartıldı. Milleti yanlışlarıyla yalanlarıyla kandırıyorlar. Seyit Rıza'nın çok güzel bir sözü var, diyor ki 'ben sizin yalanlarınızla dolanlarınızla başa çıkamadım, bu benim için ar olsun ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size ar olsun.' Biz bunların yalanlarıyla dolaylarıyla başa çıkamadık. Bu aziz millet, 1950'den bu yana hiçbir zaman, durmadan yalan üreten makineye iktidar hakkı, yetkisi vermedi. İnanıyorum ki 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında da yetkiyi millete veriyoruz. 'Parlamentoyu sen kur, hükümeti sen kur, yargıyı da kurarken senin iraden hakim olsun' diyoruz. Burada hiçbir yanlış yok."



Çalışma masası ve kitaplık dağıttı



Bakan Yılmaz, daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'nda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan proje kapsamında ihtiyaç sahibi 51 öğrenciye çalışma masası ve kitaplık dağıtım törenine katıldı. Yılmaz buradaki konuşmasında da zahmet olmayan yerde rahmetin de olmayacağını söyledi.



Eğitimde yapılan hizmetlerden de bahseden Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"2002 yılında eğitime ayırdığımız pay 11 milyar lira. O yıl ki bütçenin yüzde 10'una tekabül ediyordu. Şimdi 122 milyar lira ayırıyoruz, bu yıl ki bütçenin yüzde 20'sine tekabül ediyor. Dolayısıyla geçmiş dönemde eğitime verilen önemden yüzde 100 daha fazla önem verdik dediğimizde, rakamlar bunu gösteriyor. İstiyoruz ki evlatlarımıza daha iyi okullar yapalım, daha iyi derslikler yapalım, daha iyi çalışma ortamları yapalım. Bakın, biz gelmeden önce Türkiye'de ilkokullarda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'ydı. Şimdi 25'e düşürüldü ama Koyulhisar'da 18, bir çok yerde de 20 civarında. İstisna olarak bunun üzerinde olan yerler var. Allah nasip ederse başbakanımızın talimatı var, ikili eğitimi kaldıracağız ve bizim aldığımız eğitimden daha iyi eğitimleri evlatlarımıza vereceğiz çünkü bunlar, Türkiye'nin geleceği, bunlar bizim evlatlarımız, her şeyimiz. Bunlar bizim yarınlara umutla bakmamızı sağlayan unsurlar."



Bakan Yılmaz, daha sonra bir dinlenme tesisinde bir araya geldiği muhtarların taleplerini dinledi.



Yılmaz, Suşehri ilçesinde de MHP ve CHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.