Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu yıl alınacak 20 bin öğretmen için mülakatların yapıldığını, ağustos ayında 10 bin öğretmen alınacağını bildirdi.



Yılmaz, Sivas'taki halk oylaması çalışmaları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca bir otelde mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen toplantıya katıldı.



Burada muhtarlara hitap eden Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına değinerek, neden 'Evet' oyu verilmesi gerektiğinin iyi anlatılmasını istedi.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin milli iradeye ve demokrasiye daha uygun olduğunu vurgulayan Yılmaz, 16 Nisan'da 'Evet' çıkması halinde Türkiye'nin istikrara kavuşacağını belirtti.



AK Parti Kadın Kolları Başkanlarınca Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen sandık başkanlığı toplantısına da katılan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, hükümetleri döneminde eğitim alanında yapılan yatırımları anlattı.



Yılmaz, bir yılda 30 bin derslik yapıldığını, eğitim kalitesini artırmak için çalıştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Daha kaliteli bir eğitim vermek lazım. Daha kaliteli bir eğitim için mutlaka ikili eğitimi kaldırmak lazım. Evlatlarımız alaca karanlıkta okula gitmesin, koşturmaca şeklinde bir ders veriliyor. Bundan dolayı Başbakanımızın talimatıyla ikili eğitimi kaldıracağız. Bunun için 77 bin dersliğe ihtiyacımız var. 55 bin dersliğe 15 büyükşehir de ihtiyaç var. Allah nasip ederse 2019 yılın sonuna kadar bu 77 bin dersliği yaparak Türkiye'yi ikili eğitimden kurtaracağız. Çünkü kaliteli bir eğitim vermek istiyoruz. Geçmiş dönemlerle kıyasladığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 26'ya düştü. İyi bir yoldayız. 2019'a kadar da bu yolda devam edeceğiz."



Yılmaz, eğitimin kilit taşının öğretmenler olduğunu vurgulayarak, şunları belirtti:



"Öğretmenlerimizin sayısını artırmamız lazım. Kaliteli eğitim vermek için gereken unsurların birisi de öğretmen başına düşen öğrencisi sayısıdır. Bu da önemli, bizden önce 30'du şimdi 20'ler civarında. Ama bu sayıyı da 20'nin altına düşürmek lazım. 560 binin üzerinde öğretmen alımını gerçekleştirdik. Bu çok büyük bir rakam. Şu anda dışarıda gördüğünüz her 3 öğretmenden 2'si bizim dönemimizde atandı. Geçen yıl 50 bin öğretmeni eğitim ailemizle buluşturduk. 30 bininin atamasını şubatta yaptık. Oryantasyon eğitimine tabi tuttuk, öğrencileriyle buluşturduk. 20 bininin atamasını ekimde gerçekleştirdik. Bir yılda 50 bin öğretmen atadık, bu rakam bazı ülkelerin tüm kamu görevlilerine denk. Bu yıl da 20 bin öğretmen alacağız, şu anda mülakatları yapılıyor. Allah nasip ederse Ağustos'tan sonra da 10 bin öğretmen alacağız. Dolayısıyla istiyoruz ki daha nitelikli öğretmenlerle evlatlarımıza daha iyi bir eğitim verelim."



"13 bin üzerinde evladımıza evde eğitim veriyoruz"



Öğrencilerin devamsızlık yapmasını istemediklerine de değinen Yılmaz, onların düzenli şekilde okula devam etmelerini teşvik etmek için de çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekti.



Yılmaz, evde eğitim hizmetlerinin de sürdüğüne işaret ederek, "81 bin engelli evladımızı evinden alıp okula götürüyoruz, okuldan alıp eve götürüyoruz. Okula gelemeyecek kadar engelli olanlar var. Öğretmenlerimizi eve gönderiyoruz. 13 bin üzerinde evladımıza da evde eğitim veriyoruz." sözlerine yer verdi.



Bakan Yılmaz, Vali Davut Gül ve diğer ilgililer, daha sonra İstasyon Caddesi'ndeki 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği'nin açılış törenine katıldı.