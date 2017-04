Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu sistem de AK Parti de MHP de CHP de değişecek. Değişimden korkanlar buna karşılar." dedi.



Sivas Valiliği tarafından Sıcak Çermik'teki Sivas Termal Otel'de 12'ncisi düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Yılmaz, hükümetleri döneminde eğitimde, sağlıkta, ulaşımda yapılan yatırımları anlattı.



Eğitimin her meselenin önünde geldiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, "Türkiye'nin de öncelikli yerine getirmesi gereken bir konu varsa bu eğitimdir diyoruz. Eğitimden öncelikli hiçbir konu yoktur. Çünkü eğitimi hakkıyla yerine getirmiş olursanız güvenlikte de sağlıkta da mesafe almış olursunuz." diye konuştu.



Eğitimde müfredatı yenileyeceklerini belirten Yılmaz, "Evlatlarımıza daha çağdaş, daha bilimin gerektirdiği, olması gerekenleri ekleyip de gereksiz şeyleri çıkartalım diyoruz ders kitaplarından. Halkımızın da görüşlerine açtık. Eğitimle ilgilenen 200 binin üzerinde kişiden görüş geldi. Arkadaşlarımız inceliyorlar, inşallah bu halk oylamasından sonra onaylayacağız. Kitaplar yazılacak ve yazımdan sonra baskıya girecek." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin eğitimdeki sıralamasına değinen Yılmaz, şunları söyledi:



"Çok net olarak söylüyorum ekonominiz ne kadarsa eğitiminiz de o kadardır. Zira eğitimin amacı, üretmek, ülkemizi ileri götürmek, ülkemizi zengin kılmak, aynı zamanda kendinizi de zengin kılmak. Dünyada hiçbir ülke yoktur ki çok iyi bir eğitimi olsun ama kendisi açlıktan kırılsın veya yerlerde sürünsün, öyle bir şey yok. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri eğitimde de en iyi olan ülkelerdir. Bunların içinde Japonya, Amerika, İngiltere, Almanya'yı sayarsınız. Türkiye nerededir o halde? Türkiye'nin milli geliri 850 milyar doların üzerinde. Bu milli geliri ile dünyada 16. sırada. Eğitimde kaçıncı sırada? Milli gelirine bakarak söylemek gerekir ki eğitimde de 16. sırada."



Bakan Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına da değinerek, uzlaşma yolunu seçen her partinin iktidara gelme hakkı olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin daha demokratik bir sistem getireceğini vurgulayan Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Cumhuriyet Halk Partisi buna niye itiraz ediyor? O itirazına benim inancım şudur ki, cumhurbaşkanlığına mutlaka aday olunmak zorunda. Zira her partinin amacı hükümettir, eğer hükümet olmasa parti ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanlığı adaylığına girip de kazanamazsa değişmek zorunda. Yani çekilecek bir başkası gelecek. Niçin? 'Ben bu halkı yönetecek kadar güven veremedim, halkın başkanı olacak kadar da, cumhurbaşkanı olacak kadar da destek, güven alamadım' diyecek. Ayrılmak zorunda kalacak, ya gelecek ya ayrılacak. Halkı ikna eden birisine yerini bırakmak zorunda kalacak. Ama daha önce 7 sefer