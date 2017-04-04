Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin bundan sonra hükümet kurmanın ancak uzlaşmayla mümkün olacağını belirterek, "Yüzde 49 ya da daha aşağı oyu olanlar, mutlaka MHP'li seçmenden, Büyük Birlik Partisi seçmeninden, Saadet Partisi'ne oy vermiş...
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına ilişkin bundan sonra hükümet kurmanın ancak uzlaşmayla mümkün olacağını belirterek, "Yüzde 49 ya da daha aşağı oyu olanlar, mutlaka MHP'li seçmenden, Büyük Birlik Partisi seçmeninden, Saadet Partisi'ne oy vermiş seçmenden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli demokrat olanlarından oy isteyecektir. 'Bana ver ki yüzde 50'yi aşayım ve hükümeti kurayım' diyecektir. Bu hükümeti kurmak için başkasının oyuna muhtaçsın. Başkasının oyuna muhtaç olmak artık kutuplaştırıcı, ötekileştirici dili kullanmamayı gerektirir, kavga dilinden uzaklaşmayı gerektirir." dedi.
Bakan Yılmaz, Sivas Zara Kızılırmak Yöresi Dernekleri Federasyonunca Gaziosmanpaşa'daki Paşa Köşkü Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen "Yiğidolar Buluşması"na katıldı.
Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin eğitim alanında çok iyi noktada olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine değinen Yılmaz, yeni sistemde siyasi partilerin hükümet olabilmek için yüzde 50'nin üzerinde oy alabilmesi gerektiğini kaydetti.
Bu durumun uzlaşı getireceğini anlatan Yılmaz, "Biz de dahil mecliste hiçbir partinin yüzde 50 oyu yok. Bu anayasa değişikliğini Milliyetçi Hareket Partisi ile uzlaşarak sizlerin önüne zar zor getirebildik. Allah göstermesin, 10 milletvekilimiz daha 'evet' demese 329'a kalsak sizin önünüze dahi getiremiyorduk. Dolayısıyla anayasa değişiklikleri yapmak zordur ancak uzlaşmayla mümkün olur. Bundan sonra hükümet kurmak da ancak uzlaşmayla mümkün. Yüzde 49 ya da daha aşağı oyu olanlar mutlaka MHP'li seçmenden, Büyük Birlik Partisi seçmeninden, Saadet Partisi'ne oy vermiş seçmenden, Cumhuriyet Halk Partisi'nin milli demokrat olanlarından oy isteyecektir. 'Bana ver ki yüzde 50'yi aşayım ve hükümeti kurayım' diyecektir. Bu hükümeti kurmak için başkasının oyuna muhtaçsın. Başkasının oyuna muhtaç olmak artık kutuplaştırıcı, ötekileştirici dili kullanmamayı gerektirir, kavga dilinden uzaklaşmayı gerektirir." ifadelerini kullandı.
"Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz"
Elinde insan terazisi olan hiç kimsenin, 'hayır' diyeceğine inanmadığını aktaran Yılmaz, "Bu hayal Muhsin Yazıcıoğlu'nun, Erbakan'ın, Türkeş'in başbuğun, Özal'ın hayali. Kim bu ülke için elini taşın altına koymuşsa bakmış ki doğru yol budur ama hiçbirisinin gücü yetmemiş." dedi.
Bakan Yılmaz, anayasa değişikliğine desteğinden dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür ettiklerini söyledi.
AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem de geçmiş dönemlerde halkı değersiz görenlerin, muhtıralarla Türkiye'yi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını vurguladı.
Milletin desteğiyle birçok badirenin atlatıldığına dikkati çeken Erdem, "Bu değişikliği ne Tayyip bey ne de AK Parti için istiyoruz. Türkiye için istiyoruz, Tayyip beyden sonrası için istiyoruz. Bu hayırcıların 'hayır'ında hayır yok. Hayır, 'evet'te. Bu referandum da 'evet' çıkarsa en fazla iyiliğin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Erdem, Türkiye'nin bir diriliş yaşadığını, bunu kimsenin durduramayacağını sözlerine ekledi.
Programa, Gaziosmanpaşa Kaymakamı Oktay Çağatay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı.
Nasır Köyü Derneği Başkanı Seyhan Irmak, Bakan Yılmaz'a, dernek başkan yardımcısı Murat Dönmez ise Belediye Başkanı Usta'ya plaket takdim etti. Program sonunda katılımcılar, Bakan Yılmaz ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
"21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır"
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, daha sonra Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün de desteğiyle başlatılan "Geleceğin Mucitleri Gaziosmanpaşa'da Yetişiyor" başlıklı "ROBOGOP Projesi"nin tanıtım törenine katıldı.
Yılmaz, Gopark Tesisleri'ndeki programda, eğitimde kaliteyi artırmak için çalıştıklarını söyledi.
Yüksek öğretimlere yönelik de bazı çalışmalar yaptıklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:
"Üniversiteye giden 7 milyon öğrencimiz var. 18 milyona yakın da bizim öğrencimiz var. İkisini üst üste koysanız 25 milyon yapar. Annelerini, babalarını da katarsanız 75 milyon. Yani Türkiye'nin tamamı eğitimde. Bir üniversitenin diğer üniversitenin kopyası olmasını istemiyoruz. Her üniversitenin ihtisaslaşmasını istiyoruz. İhtisaslaşmaya önem vereceğiz. Üniversitelerin dışarıdan denetimini, akreditasyonunu sağlayacak kalite kurulu var ancak bunun idari ve mali yönden özerklik kazanacak bir yasayı Meclisten çıkaracağız. Bir de planlama kurulu kuracağız. Nedir planlama kurulu da? Gereğinden fazla Su Ürünleri Fakültesi açılmasın, gereğinden fazla Ziraat Fakültesi açılmasın, gereğinden fazla Eğitim Fakültesi açılmasın. Türkiye'nin ihtiyacı, talebi neyse o talebe uygun olarak hem fakültelere, okullara kontenjan verilsin hem de o fakülteler açılsın diye."
Avrupa'da Rusya'dan sonra en fazla üniversite öğrencisinin Türkiye'de olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bu rakamları gördükten sonra Türkiye'nin geleceğinden kaygı duymak mümkün değil. Türkiye'nin geleceği daha aydınlıktır. Eğer birlik, beraberlik ve kardeşlik devam ederse, Türkiye'de istikrar ve güven devam ederse hiç şüpheniz olmasın 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacaktır." ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da konuşmasında projenin startını verdiklerini söyledi.
Usta, yazılımı bir sosyolojik ihtiyaç olarak görmek, bununla ilgili çocukları geleceğe taşımak, onlara hayatın her kesiminde yazılım imkanı sunmak için projeyi başlattıklarını, bu kapsamda Türkiye'nin geleceğini donanımlı biçimde şekillendirmeyi amaçladıklarını bildirdi.