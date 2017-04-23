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Milli Eğitim Bakanı Ismet Yılmaz, Çocuklarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakanı Ismet Yılmaz, Çocuklarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)(Tür: Ankara)
23 Nisan 2017 Pazar 09:12
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)
(Tür: Ankara)
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[9532684] DHA
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