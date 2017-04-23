Milli Eğitim Bakanı Ismet Yılmaz, Çocuklarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)(Tür: Ankara)

Milli Eğitim Bakanı Ismet Yılmaz, Çocuklarla Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti (2)

(Tür: Ankara)