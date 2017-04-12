Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Erdem, Karapınar'da

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Karapınar'da öğretmenlerle bir araya geldi.



Bakan Yardımcısı Erdem, Belediye Yeni Düğün Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Karapınar'ın yakın zamanda Türkiye'nin gözde ilçelerinden birisi olacağını söyledi.



Türkiye'deki gelişmelere Karapınar'ın da ayak uydurduğunu aktaran Erdem, şöyle konuştu:



"Karapınar'a son 5 yılda 395 öğretmen ataması gerçekleştirilerek büyük bir öğretmen açığı kapandı. Çeşitli nedenlerle görevde olmayan doğum, rapor gibi nedenlerle boşalan kadroları da sözleşmeli öğretmenlerle doldurmaya çalışıyoruz. Burada 10 okul, 2 pansiyon, 1 spor tesisi yapmışız. Hayırseverlerin yaptıkları okullarla derslik ihtiyacı kalmamış. Tekli eğitim var. Sınıflarda ortalama 21 öğrenci var. Dersliklerde bir öğretmene 25 öğrenci düşüyor."



Programa, Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç, İlçe Müftüsü Kadir Demirlenk ile öğretmenler katıldı.