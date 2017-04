Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Teşkilat Başkanı Yücel Yalçınkaya, "Biz BİRKONFED olarak genel başkanımız Osman Ünsal öncülüğünde başbakanımıza yaptığımız nezaket ziyareti sonrasında referandum da evet diyeceğimizi ilan ettik, milli duruşumuzu sandıkta da göstereceğiz." ifadelerini kullandı.



Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi ile birlikte Türkiye'nin tarihi bir destan yazarak tüm hain odaklara gereken cevabı canı pahasına verdiğini anımsattı.



BİRKONFED olarak genel merkez yönetim kurulu, il ve ülke temsilciliklerimizle birlikte 15 Temmuz gecesi milli duruş sergileyerek gerek sokaklarda, gerek basın yoluyla tepkilerini ve tavrını ortaya koyarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı duydukları bağlılığı bir kere daha göstermiş olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Yalçınkaya, konfederasyon olarak fitne lobilerinin her türlü saldırısına karşı milletin ve devletin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini ifade etti.



Yalçınkaya, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi sürecinin başlaması ile birlikte konfederasyonun tüm kadroları ile birlikte saha çalışmalarına başladığı bildirdi.



Ordu, Erzurum, Malatya, Diyarbakır ve İstanbul illerinde düzenledikleri organizasyonlarla yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini büyük topluluklara anlattıklarını aktaran Yalçınkaya, ayrıca ülke temsilcilerimizin öncülüğünde Arnavutluk, Hollanda, Belçika, Almanya ve Amerika'da gurbetçiliere hem yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemi hakkında bilgi verdiklerini hem de referandum oylamasında gurbetçilerin rahat oy kullanabilmeleri için üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini dile getirdi.



Yeni sistemin istikrarın anahtarı olacağını anlatan Yalçınkaya, "Vatanını, milletini ve devletini seven her sivil toplum kuruluşunun referandum sürecine gereken desteği vererek milli duruşunu ortaya koyması gerekir. Biz BİRKONFED olarak genel başkanımız Osman Ünsal öncülüğünde başbakanımıza yaptığımız nezaket ziyareti sonrasında referandum da evet diyeceğimizi ilan ettik, milli duruşumuzu sandıkta da göstereceğiz." ifadelerini kullandı.



Teşkilatlarla birlikte anketler düzenleyerek, süreci ve referandum dan çıkacak sonuçları sürekli takip ettiklerini vurgulayan Yalçınkaya, şunları kaydetti:



"16 Nisan'da büyük bir zaferle sandıkların patlayacağını düşünüyoruz. Aziz milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanca mücadeleyi sandıkta da göstereceğine inancımız tamdır. İnanıyorum ki kahraman, gazi milletimiz sandıkta tüm şer odaklarına, teröre, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ve demokrasiyi ihlal eden Avrupa'ya sandıkta gereken cevabı vererek, yeni ve büyük Türkiye'nin temellerini atacaktır.

Türkiye'nin krizlerle, darbelerle ve hantal bürokrasi ile uzun yıllar verdiği mücadele yeni sistemle tarih olacaktır. Bu sürecin destekçileri ise Yeni Türkiye'nin kahramanları olacaktır.

Bu sürece katkı sağlayan BİRKONFED teşkilatlarımıza ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."