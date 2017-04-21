Milli Dağcı Tunç Fındık, Erek Dağı'na tırmandı



VAN - Milli Dağcı Tunç Fındık, 'Turizm Haftası' kapsamında Van'daki Erek Dağı'na tırmandı.

Van Kültür ve Turizm Müdürlüğünün daveti üzerine kente gelen Milli Dağcı Tunç Fındık, Patika Doğa Sporları Kulübü üyeleri ile birlikte Erek Dağı'na tırmandı. Tırmanışın ardından açıklamalarda bulunun Fındık, Van dağlarının yeterince bilinmediğini belirterek, "Daha evvel 3200 metrelik dağın zirvesine çıkmamıştık. Bugün bunu yaptık ve Patika Doğa Sporları Kulübündeki arkadaşlarımızla birlikte zirveye çıktık" dedi.

Van'ın göller ve dağlar diyarı olduğuna vurgu yapan Fındık, "Van, çok güzel bir yer. Tanıtılması önemli bence. Doğu dağlarının ne kadar güzel ve değerli olduğunu her seferinde söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir coğrafya, gelmeye değer bir coğrafya. Yazın kaya tırmanışı, dağlara tırmanış, uzun mesafeli yürüyüşler, kışın da donmuş şelale tırmanışları, kış çıkışları gibi doğa sporu aktiviteleri için çok ideal bir yer. Çevresindeki dağlık coğrafya bakımından büyük bir değer" ifadelerini kullandı.

Nisan ayının dağ tırmanışları için riskli olduğuna değinen Fındık, "Tehlikeli koşullar olabilir. Bunu değerlendiriyoruz. Eğer çığ riski varsa; şu an ciddi risk var, bunu değerlendiriyoruz. İki gün boyunca buradayız. Koşullar uygun olursa Artos Dağına da bir tırmanış gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ise, Van'ın güvenlik anlamında huzurlu olduğunu insanlara iletmek amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini belirterek, "Turizm Haftasında bir farkındalık oluşturmak amacıyla Tunç Fındık Beyi ilimize davet ettik. Van'ı gündeme taşımak ve Van'ın güvenli olduğunu insanlara iletebilmek amacıyla böyle bir etkinlik yaptık. Kendileri de bizi kırmadan geldi ve bugün Erek Dağına tırmanışını gerçekleştirdiler. Ardından da kısmet olursa Artos Dağı tırmanışını gerçekleştirecekler. Eğer Tunç Fındık Bey Van'a kadar gelebiliyorsa, eğer Erek Dağına ve Artos Dağına tırmanıyorsa demek ki şehir olarak güvenli bir şehir. Ben bu duygularla bizleri kırmayıp buraya kadar geldiği için Tunç Fındık'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.