Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından Van'da düzenlenen 'Liseler Arası Milli Birlik ve Kahramanlık' konulu kitap okuma yarışması Van finali yapılan sınavla son buldu.



Tarık Buğra'ya ait 'Küçük Ağa' ve Beydaba'ya ait 'Kelile ve Dimme' adlı kitaplarını okuyan öğrenciler, birincilik için sınava tabi tutuldu. İpekyolu Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen sınava ilçe birincisi olan öğrenciler katıldı. Her iki kitaptan oluşan 25 soruyu doğru cevaplayan Erciş Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi öğrencisi Serap Dilek, sınavdan birincilik elde ederek Van'ı temsil etme hakkı kazandı. İl birincisi olan öğrenciyi, idareci ve öğretmenleri ile birlikte makamında kabul eden Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, başarılı öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi. Şimşek, öğrencinin azim ve gayretini takdir ettiklerini belirterek, "İlçemiz açısından gurur verici bir başarı olmuştur. Bu başarısından dolayı öğrencimizi candan tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçen idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve işin öznesi olan öğrencimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.



Ödül verme programında Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Çiftci, Okul Müdürü İbrahim Şebap, Müdür Başyardımcısı Erkan Karatay, Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Minas ile yarışmada il birincisi olan Serap Dilek isimli öğrenci hazır bulundu. - VAN