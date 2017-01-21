Milli Birlik ve Beraberlik Ruhu İçin Türk Bayraklı Karne

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Çeştepe İlkokulu'nda, öğrencilere milli birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak amacıyla ilk kez Türk bayrağı kaplı karne dağıtıldı.



Aydın'da 2016-2017 eğitim öğretim yılında okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 176 bin öğrenci 13 bin 500 öğretmen yarı yıl tatiline başladı. 200 öğrencinin okumuş okuduğu Çeştepe İlkokulu'ndaki öğrenciler, Türk bayrağı kaplı ailelere ve kendilerine yarıyıl tatilinde yapmaları gereken önerilerin olduğu bir dosya içerisinde karnelerini aldı.



Tatile girdikleri için rahat bir nefes alan öğrencilere karnelerini dağıtan Çeştepe İlkokulu Müdürü Davut Türkkan, "Burada çocuklarımız için bu sene farklı bir karne tasarlamayı düşündük. Bayrağın özne olduğu bir karne tasarladık. Bayrağın birleştirici, bütünleştirici ruhunu hem velilerimize hem çocuklarımıza bir daha tekrardan göstermek istedik. Dosyamızın içerisinde ailelerin bütün rehberliğin özeti olacak şekilde önerilerimiz var. Arka kısımda da çocuklarımıza tatil önerilerini yazdık. Eminim velilerimiz bundan çok faydalanacaklar. Çocuklarımız güzel bir şekilde yetişmeye devam edecek" dedi.



"Çocuklarımıza daha bilinçli davranacağız"



Daha önce tatilde çocuklara ders çalışmaları konusunda baskıda bulunduklarını ifade eden öğrenci velisi Demet Karapo'da, "Ama şu anda öğretmenlerimizin ve müdürümüzün vermiş olduğu karneyle birlikte, çocuklarımıza tatilde daha bilinçli bir şekilde davranıp tatillerini nasıl eğlenceli hale getirebileceğimizi öğrenmiş olduk. Emeği geçen okul müdürümüze ve öğretmenlerimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu.



15 Temmuz nedeniyle küçük yaşta çocuklara milli birlik ve beraberlik ruhunu aşılamak amacıyla okul aile birliği olarak Türk Bayrağı kaplı bir karne hazırlamaya karar verdiklerini belirten Çeştepe Mahalle Muhtarı ve Okul Aile Birliği Başkanı Hasan Akyol ise, bütün öğrencilere iyi tatiller diledi. - AYDIN