Milli Atletlerde İslami Dayanışma Oyunları Hazırlıkları

Atletizm Milli Takımı, 4. İslami Dayanışma Oyunları hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan alınan bilgiye göre, yurt dışındaki kamplardan dönen 10 sporcudan oluşan milli takım, 12-22 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek organizasyon öncesi, İstanbul'da kamp yapacak.



Oyunlara yaklaşık 50 sporcu ile katılacak atletizmde, ağırlıklı olarak uzun mesafe koşucularının bulunduğu İstanbul kampında Kenyalı Carol Santa ve Güney Afrikalı Charley Stohmenger, antrenör olarak görev alacak.



1-13 Mayıs'taki kamp kadrosunda şu sporcular yer alıyor:



Ali Kaya, Aras Kaya, Kaan Kigen Özbilen, Tarık Langat Akdağ, Yasemin Can ve Polat Kemboi Arıkan (uzun mesafe), Emre Zafer Barnes ve Jak Ali Harvey (kısa mesafe), Karin Melis Mey (uzun atlama), Meryem Akdağ (orta ve uzun mesafe).