Milli Atletin Hedefi, 2020 Tokyo

SİNAN ÖZMÜŞ-YUNUS İÇEN - İlkokulda arkadaşlarının kendisinden habersiz adını koşu seçmelerine yazdırmasıyla atletizme başlayan ve sonrasında Avrupa şampiyonluğuna kadar ulaşan milli atlet Esma Aydemir, başarı çıtasını 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda doruğa ulaştırmak istiyor.



Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 4 çocuklu ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Esma Aydemir, 2004 yılında ilkokuldayken arkadaşlarının adını okul için koşacak sporcular seçmelerine yazdırmasıyla başladığı atletizm hayatını, 12 yıldır antrenörü Mehmet Kiper'in gözetiminde Antalya'da sürdürüyor.



Bugüne kadar çeşitli kategorilerde 100'ün üzerinde Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Balkan şampiyonlukları elde eden Aydemir, 2016 yılı içerisinde ilk kez koştuğu maraton branşında olimpiyat barajını geçmeyi başararak, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etti.



İtalya'nın Chia kentinde geçtiğimiz ay yapılan 23. Avrupa Kros Şampiyonası'nda takım halinde büyük bayanlarda Avrupa şampiyonluğuna ulaşan takımda yer alan Esma Aydemir, yeni hedefini 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak belirledi.



İlk kez koştuğu maratonda olimpiyat vizesi aldı



Antalya'da çalışmalarını sürdüren Esma Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokuldayken koşudaki hızından dolayı oyunda her zaman "ebe" olmak istediğini anlatarak, başarısından dolayı arkadaşlarının kendisinden habersiz ismini beden eğitimi öğretmenine yazdırdığını söyledi.



Arkadaşlarının yazdırmasıyla mecburiyetten ilçedeki yarışmaya katıldığını ve birinci geldiğini dile getiren Esma, il yarışmasında da ikinci olarak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını kaydetti. Milli atlet, Türkiye Şampiyonası'nda da üçüncü olduğunu, çalışmalarını lise birinci sınıftan beri Antalya'da sürdürdüğünü dile getirdi.



Atletizm hayatında defalarca Türkiye ve Balkan şampiyonluğunu elde ettiğinin altını çizen Esma Aydemir şöyle konuştu:



"Avrupa Gençler Şampiyonası'nda, 5 bin metrede altın madalya kazanırken, üç bin metrede ikinci oldum. Bu benim başarılarım için bir başlangıç oldu. Ardından Akdeniz Oyunları'nda ve Avrupa 10 bin metre kupasında şampiyon oldum. Takım halinde Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduk. İkinci kez katıldığım Avrupa Şampiyonası'nda da yarı maratonda beşinci oldum. Ardından katıldığım maratonda olimpiyat barajını geçtim. 2016 yılının benim için en büyük başarısıydı. İlk defa koştuğum maraton branşında olimpiyat barajını geçtim. Geçen yıl ilk defa yarı maraton ve maraton koştum. İkinci maratonum olimpiyatlara nasip oldu."



Hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları



Esma Aydemir, ilk defa koştuğu maratonda olimpiyatlara bile katılmanın kendisi için büyük bir başarı olduğunun altını çizerek, bundan sonra maraton branşında koşmaya devam edeceğini belirtti.



2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar birçok maratona katılacağının dile getiren Esma, "2020 Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek madalya alacağıma inanıyorum." diye konuştu.



Yarışmada ikinci olunca keşfedildi



Antrenör Mehmet Kiper de 12 yıl önce Kırıkkale'de görev yaparken il seçmeleri yarışmasında ikinci olan Esma Aydemir'i gördüğünü, sporcunun ikinciliğe çok üzülmesi ve ağlamasından etkilendiğini belirtti.



Sporcusunun başarıya susamışlığını, hırsını ve azmini ilk orada keşfettiğini vurgulayan Kiper, "Merkezde görev yapıyordum. Benim sporcularıma yatılı ilköğretim bölge okulunda barınma ve antrenman imkanı sunuyorduk. Esma, Karakeçili ilçesinde yaşayan gariban bir ailenin çocuğuydu. Ailesini ikna ederek Esma'yı il merkezine getirmek, çok zor oldu." dedi.



Kiper, sporcusunun şu ana kadar koydukları tüm hedeflere ulaştığının altını çizerek, "İnşallah 2020 Olimpiyatları'nda çok daha büyük hedeflerle orada olacağız." diye konuştu.



Portekiz'de 5 Şubat'ta yapılacak Avrupa Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'nın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Kiper, orada da madalya ve şampiyonluklar hedeflediklerini sözlerine ekledi.