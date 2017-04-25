Milletvekilliği Elinden Alınan Eski Galatasaraylı Jardel, Tanınmaz Halde

Galatasaray'ın eski futbolcusu milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından ilk kez gün yüzüne çıktı.

Sahte evrak ve zimmetine para geçirme gibi suçlamalarla Rio Grande Do Sul eyaletindeki milletvekilliği elinden alınan 43 yaşındaki Jardel'in, çok fazla kilo aldığı dikkat çekti.

Siyasetle uğraştığı dönemde futbolculuğuna göre bir nebze daha kilolu hale gelse de, bu sefer adeta şişman birisine dönüştüğü görüldü. Jardel röportajında, 'Galatasaray'a gittiğine pişman mısın?' sorusunu, 'Galatasaray ile hayat bana yeni bir kapı açtı. Bana ödedikleri para iyiydi. Aynı zamanda Porto için de öyle' ifadelerini kullandı.

"PORTEKİZ'İ ÖZLEMİŞTİM"

Galatasaray'da neden sadece bir yıl kaldığı sorusuna, "Çünkü Portekiz'i özlemiştim. Geri dönmek istedim" cevabını veren unutulmaz golcü, yaşama dair yaptığı açıklamada ise "Hayatta değiştirmek istediğim tek şey var o da zamanı durdurabilmek isterdim. Keşke futbol oynadığım zamanlarda zaman dursaydı" diye konuştu.

İKİ KEZ ALTIN AYAKKABI KAZANMIŞTI

Mario Jardel, Avrupa Altın Ayakkabı ödülünü 1999 ve 2002 yıllarında iki kez almış, Galatasaray'da da UEFA Süper Kupa'yı kazanarak adını unutulmazlar arasına yazdırmıştı.

(Skorer)