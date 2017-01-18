Milletvekilleri Kırşehir Şeker Fabrikası'nın Sorunlarını Görüştü

AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Salih Çetinkaya ve Mikail Arslan'ın, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Vekili Ergin İçenli'yi ziyaret ederek Kırşehir Şeker Fabrikası'nın sorunlarını görüştüğü bildirildi.



Çetinkaya ve Arslan tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, iki vekilin Genel Müdür Vekili İçenli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunulduğu, görüşmede Kırşehir Şeker Fabrikası'nın sorunlarının da gündeme getirildiği kaydedildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Kırşehir Şeker Fabrikası'nın çöl kantarının durumu, 2017 yılında depolama alanlarının yapılması, ek fabrika yapılması, saha düzenlemesi, fabrikanın özelleştirilmesi konularını görüştük. Sorunları yerinde incelemek ve çözüme kavuşturabilmek amacıyla Genel Müdür Vekili Ergin İçenli'yi Kırşehir'e davet ettik."



Açıklamada 150 Yataklı Kırşehir Devlet Hastanesi Ek Binası yapımı çalışmalarına da değinen Çetinkaya ve Arslan, projenin 2017 yılı yatırım programına alındığını belirterek, 30 bin metrekarelik alana sahip olacak ek binanın 2019 yılında bitirileceğini kaydetti.