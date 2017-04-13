Milletvekilinin 'Evet' taksisi yollara çıktı



ERZURUM - AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, referandum a kısa bir süre kala 'Evet Taksi'ye binerek vatandaşların nabzını tutuyor. Vatandaşlara 'Evet'i anlatacak olan kadın milletvekili, "Bu taksiye binenin kararsız bile olsa inince 'evet' demesini sağlama gayreti içerindeyiz" dedi.

Referanduma 2 gün kala Erzurum'da çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, halkın nabzını en iyi tutan taksicilere özenerek direksiyona geçti. Şoförü olduğu taksiye binecek olan müşterilere 'Evet'i anlatacak olan kadın vekil, iki gün boyunca kent merkezinde direksiyon sallayacak. Müşterilerden para almadan hizmet verecek olan Erzurum'un tek kadın milletvekili, "Bu taksiye binen herkes inşallah evet yolculuğuna çıkacak" diyerek yolları mesken tuttu. Halkın nabzını tutmak ve kararsız seçmeni 'Evet'e ikna etmek için taksi kullanan Zehra Taşkesenlioğlu, "Vatandaşlarla en iyi muhabbet edeceğimiz ortamlardan birisi taksilerdir. Sizlerde bilirsiniz ki halkın en iyi nabzını tutan taksicilerdir. Bizde bugün evet taksimizi kendimiz kullanıp halkın nabzını tutmak istedik. Referanduma son 2 gün kala düşünceleri neler, akıllarına takılan bir soru var mı var mı diye hizmeti tamamen ayaklarına götürmeye geldik. Taksimizin adını da evet taksi koyduk. Çünkü bu taksiye binenin kararsız bile olsa inince evet demesini sağlama gayreti içerindeyiz" diye konuştu.

"Taksiye binen herkes 'Evet' yolculuğuna çıkacak"

Taksiye binenlerden ücret almayacağını belirten Taşkesenlioğlu, "'Evet Taksi' ile hem bugün hem de yarın hizmet vereceğim. Vatandaşlardan ücret almayacağım ama taksi sahibi ile kendi aramda bir anlaşma oldu. Bu taksiye binen herkes inşallah evet yolculuğuna çıkacak. Niye evet diyeceğinin faydalarını anlayacak ve neler olacağını seyahat ederek konuşacağız. 'Hayır' yolcusu çıkarsa da ücret almayacağım. 16 Nisanda Türkiye'nin istikrarı ve istikbali için hep birlikte evet diyoruz. Zaten dün reiste dedi. Mülki İslam'ın kilidi Erzurum ve dadaşlar 16 Nisanda da yeni ve güçlü Türkiye'nin mimarları olacaktır" dedi.

Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nu gören diğer taksiciler ise, "Sayın vekilim bizi işimizden, ocağımızdan etmeyin" diyerek espri yaptı.