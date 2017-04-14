- Milletvekili Yüksel'den esnaf ziyareti



GAZİANTEP - AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel Mütercim Asım Caddesi esnafını ziyaret etti.

Referandum çalışmalarını sürdüren AK parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, esnaf gezilerine devam ediyor. Yüksel, Mütercim asım caddesi esnafını ziyaret ederek referandum da evet desteği istedi. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Yüksel, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Yüksel, çocuklarla yakından ilgilendi.

(LO-SD-Y)