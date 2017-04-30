Milletvekili Yıldız'dan Sarıoğlan İlçesine Teşekkür Ziyareti

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Sarıoğlan ilçesine teşekkür ziyaretinde bulundu.



AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Yıldız, 16 Nisan'daki halk oylamasına destek veren herkese teşekkür etti.



Yıldız, "Önümüzdeki yıllarda, verdiğiniz bu oyların ne kadar kıymetli olduğunu anlayacaksınız. 'Evet'ler 'hayır'dan fazla çıktığı halde yapılanları görüyorsunuz. Milletin kazandığı seçimi mahkemeyle kazanmaya çalışıyorlar. Milletin oyuna sahip çıkmamız lazım. Sarıoğlan'da sağduyu kazanmıştır." dedi.



Yıldız'a ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden de eşlik etti.