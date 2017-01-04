Milletvekili Uslu'dan Halep Kampanyasına Destek

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, hayatta kalma mücadelesi veren Halep halkı için Kızılay'ın yardım kampanyasına AK Parti Finile İlçe Kadın Kolları teşkilatı ile destek verdi.



Uslu, AK Parti Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Finike Kadın Kolları Başkanı Berrin Pehlivan ve partililerle Türk Kızılayı tarafından başlatılan Halep'e yardım kampanyası çerçevesinde Ziraat Bankası hesabına bağışta bulundu.



Yapılan bağış sonrası açıklamada bulunan Uslu, yardım kampanyasına desteklerinden dolayı Finikeli kadınlara ve ilçe kadın kolları başkanlığına teşekkür etti.



Uslu, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin, güveni, umudu boşa çıkarmayan ve tüm dünyaya insanlık dersi veren güçlü bir millet ve güçlü bir devlet olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:



"Milletimiz, devletimiz başta Suriye'de olmak üzere tüm mazlumlara gönlünü de sınırlarını da açıyor. AK Parti teşkilatları olarak savaşın zorluklarıyla hayata tutunmaya çalışan mazlum Halepli kardeşlerimizin her zaman yanındayız. Ülkemizin her yerinde, Antalya'da ve tüm ilçelerinde örnek bir davranış sergileyen kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Şunu da ifade edeyim Suriye'de savaş bitecek ve gözyaşı dinecek."