Milletvekili Uslu, Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Finike İlçe Başkanı Osman Aladağ, Belediye Başkanı Kaan Sarıoğlu, Finike ilçe yönetimi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i ziyaret etti.



Milletvekili Uslu'nun basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, konuklarına yeni hizmet binasını gezdirdi. Türel, binanın meclis salonu, siyasi partilerin grup salonları, parmak izine duyarlı oylama sistemi, kafeteryası ve hizmet birimleriyle Antalya'ya yakışır hale geldiğini kaydetti.



Milletvekili Atay Uslu da yeni hizmet binasını çok beğendiğini ifade etti. Uslu, ziyaretinde, "Antalyalılara kolay, hızlı hizmet ulaştırmaya uygun, yönetime açık bir mimariye sahip. Antalya Büyükşehir Belediyesinin yeni binasını evet çok beğendik. Bu hizmet binası Antalya'ya iyi gelecek." ifadesini kullandı.



Geçen dönem binanın çürümeye bırakıldığına işaret eden Uslu, "Menderes başkan tekrar seçildi ve bu güzel hizmeti tamamladı. İşte fark. Onlar çürütüyor, biz üretiyoruz. Başkanımıza Antalya hizmetleri için bir kez daha teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.



Milletvekili Atay Uslu ve heyet, daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol Ekici'yi ziyaret etti.