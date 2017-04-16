Milletvekili Tayyar Oyunu Sandığa Atmak İçin Muhtardan Yardım İstedi
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde oy kullanan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, oy kullanmak için mahalle muhtarından yardım istedi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde oy kullanan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, oy kullanmak için mahalle muhtarından yardım istedi.
Milletvekili Şamil Tayyar, İslahiye ilçesindeki Hasanlök Mahallesi'nde oyunu kullandı. AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Erdogan ve Belediye Başkanı Kemal Vural, yardımcıları ve partililerle birlikte oy kullanacağı okula gelen Milletvekili Tayyar, perdeli bölmede pusulaya mührü bastı. Tayyar, içerisinde oy pusulasının bulunduğu zarfı sandığa atmak için ise Mahalle Muhtarı Erol Bülbül'den yardım istedi. Tayyar, "Göster bakalım nasıl atacağız" dediği Muhtar Bülbül ile birlikte zarfı sandığa attı. - GAZİANTEP