Milletvekili Tayyar'dan Yeni Sistemdeki Meclis ve Cumhurbaşkanına İlginç Benzetme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, yeni sistemde cumhurbaşkanı ve meclisin birbirini seçime götürme hakkını Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'ne benzetti.



AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, referandum çalışmaları kapsamında Gaziantep'te Halıcılar Sarayı esnafıyla toplantıda bir araya geldi. Esnafa yeni sistemle ilgili bilgiler veren Tayyar, cumhurbaşkanı ve meclisin birbirlerini seçime götürme yetkisinin Soğuk Savaş dönemindeki Sovyetler Birliği ve Amerika'ya benzediğini söyledi. Tayyar, "Soğuk Savaş döneminde her iki devletin de nükleer silahları vardı birbirlerine karşı bir denge olarak, ama hiçbir zaman birbirlerine karşı kullanmadılar. Yeni anayasada da meclis ve cumhurbaşkanının seçime götürme yetkileri birbirlerine karşı bir dengedir" dedi.



Bir daha darbeler yaşanmaması için bazı adımlar attıklarını belirten Tayyar, "Bunlardan biri askeri liseleri kapattık. Çünkü bu liselerde o çocuklara öğretilen kendisini geleceğin genelkurmayı değil, cumhurbaşkanı olarak görmesine yönelik eğitimler veriliyor. Bu liselerde siviller aşağılayıcı bir unsur olarak gösteriliyor. Onlara göre sivillerin kafası çalışmaz. Ülke kötüye gittiğinde müdahale eder ve ülkeyi yönetiriz mantığı mevcut" diye konuştu. - GAZİANTEP