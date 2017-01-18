Milletvekili Tayyar'dan Trump'a Erdoğan Önerisi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'a seslenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı örnek gösterdi.



Milletvekili Tayyar, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videolarını paylaştı. Tayyar, video paylaşımına ise "Trump başarılı olmak istiyorsa Reis'i örnek alsın" yorumunu yaptı. Tayyar, "Kesinlikle. Reisi örnek al, zirvede kal" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP