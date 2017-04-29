Milletvekili Soysal'dan Teşekkür Ziyareti

AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, yeni anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasında "evet" oylarıyla destek veren Yozgat halkına teşekkür etti.



Beraberinde AK Parti Yozgat İl Başkanı Harun Lekesiz, AK Parti Yozgat Kadın Kolları Başkanı İhsaniye Altınok ile AK Parti Çayıralan ilçe binasında partililerle bir araya gelen Soysal, referandumda Yozgat'ın en çok "evet" oyu veren iller sıralamasında 6'ncı olduğunu söyledi.



Yozgat'ın yine bir başarıya imza atarak yaklaşık yüzde 75 oranında "evet" oyu verdiğini anımsatan Soysal, "Ülke genelinde yüzde 51,41'lik bir sonuç bizi üzse de aradaki fark 1 milyon 400 bin civarında bir oya tekabül ediyor. Bu rakamın çok çok üstünde, yüzde 60 gibi bir sonuç çıksa belki biz rehavete kapılıp gidecektik. Oysa şimdi partimizin tüm mensuplarıyla bir muhasebe yapma imkanı bulduk. O yüzden çıkan bu sonucu ben çok hayırlı buluyorum. İnşallah bu sistem değişikliğiyle beraber hızımız 3'e 5'e katlanacak." dedi.