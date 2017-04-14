Milletvekili Şimşek Projeleri Anlattı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş'ta hayata geçirilecek projeleri anlattı.



Şimşek, Muş Öğretmenevinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte alt yapı çalışmalarının başladığını belirterek, Başbakan Binali Yıldırım'ın Muş mitinginde kente bir araştırma hastanesinin yapılacağını söylediğini hatırlattı.



Birçok yerleşim yerinin su ihtiyacının da Alparslan 2 barajından karşılanacağını ve alt yapı projesinin maliyetinin yaklaşık 150 milyon lira olduğunu vurgulayan Şimşek, kentteki projelerin hayata geçirilmesiyle yaklaşık 4 bin kişiye iş imkanı sağlanacağını kaydetti.