Milletvekili Salih Fırat, Şampiyon İlçeyi Gezdi
AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. Salih Fırat, referandum çalışmalarına katılmak üzere geldiği Sincik’te yeni rekor beklediklerini söyledi.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Dr. Salih Fırat, referandum çalışmalarına katılmak üzere geldiği Sincik'te yeni rekor beklediklerini söyledi.
Milletvekili Salih Fırat, en son seçimde Ak Parti'nin rekor düzeyde oy çıkararak, şampiyon olan Sincik ilçesindeki Alancık, Eskiköy, Yarpuzlu, Hüseyinli, Şahinbeyler, Uğurlu köyü ve bu köylere bağlı mezraları ziyaret etti. Gittiği köylerde yoğun ilgi ile karşılaşan Milletvekili Fırat, hem vatandaşların sorunlarını dinleyip hem de referandum hakkında bilgiler verdi. Milletvekili Fırat, "Gittiğimiz tüm yerleşim yerlerinde büyük ilgi ve alakayla karşılaşıyoruz. Sincik bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada üzerine düşeni yapacaktır. Sincik halkından yeni bir şampiyonluk bekliyoruz. Vatandaşımızın teveccühü bizleri onurlandırıyor. İnşallah 16 Nisan'dan sonra güçlü Türkiye daha da güçlenecektir" diye konuştu. - ADIYAMAN