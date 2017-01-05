Milletvekili Salih Fırat'ın Acı Günü

AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın babası Hacı Hasan Fırat (74) hayatını kaybetti.



Daha önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde astım hastalığı nedeniyle tedavi gören Milletvekili Salih Fırat'ın babası Hacı Hasan Fırat, merkeze bağlı Akdere Köyünde ki evinde fenalaştı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hacı Hasan Fırat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Akdere Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacı Hasan Fırat, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına katılan kişiler Milletvekili Salih Fırat'a taziye dileklerini iletti.



Cenaze törenine TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Vali Abdullah Erin, milletvekili Behçet Yıldırım, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper, il genel meclis üyeleri, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.



Cenaze töreninin ardından Salih Fırat, köyün taziye evinde taziyeleri kabul etti. - ADIYAMAN