Milletvekili Özyer'in Bodrumspor'u Ziyareti

AK Parti Muğla Milletvekili Hasan Özyer, Spor Toto 3. Lig 2. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u ziyaret etti.



Milletvekili Özyer, Derincespor karşılaşması için Bodrum İlçe Stadında son hazırlıklarını sürdüren Muğla ekibinin futbolcularıyla bir araya geldi.



Partililerin de kendisine eşlik ettiği Özyer, kulüp yöneticileri ve sporcularla sohbet ederek şampiyonluk yolunda başarı diledi.



Özyer, gazetecilere yaptığı açıklamada Bodrumspor'un başarılı olmasının kendilerini mutlu ettiğinin ifade ederek, "İkinci ligde de başarılarını görmek isteriz." dedi.



Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karaya da böyle desteklerin kendilerine manevi güç verdiğini belirterek, destek verenlerin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini kaydetti.



Grubunda 61 puanla lider durumdaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor, bitime 3 hafta kala en yakın takipçisi Erbaaspor ile arasında 7 puan fark bulunuyor.



Yeşil beyazlı ekip, yarın konuk edeceği Derincespor'u yenmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.