Milletvekili Özkan'ın "Git Buradan İt" Sözleri ile İlgili Valilik İnceleme Başlattı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın Trabzon’un Maçka ilçesinde sivil giyimli polislere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili olarak Trabzon Valiliği Twitter’dan yaptığı açıklama ile idari inceleme başlattığını duyurdu.

Milletvekili Özkan'ın

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Trabzon'un Maçka ilçesinde sivil giyimli polislere yönelik sarf ettiği sözlerle ilgili olarak Trabzon Valiliği Twitter'dan yaptığı açıklama ile idari inceleme başlattığını duyurdu. - TRABZON

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