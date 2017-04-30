Milletvekili Miroğlu'ndan Dargeçit'e Ziyaret

AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Dargeçit ilçesini ziyaret etti.



AK Parti İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda partililerle bir araya gelen Miroğlu, burada yaptığı konuşmada, dünyanın gözünün 16 Nisan referandumunda "evet" yönünde tercih beyan eden bölge üzerinde olduğunu söyledi.



Miroğlu, verilen destekten dolayı vatandaşlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:



"Ortaya çıkan sonuç malumunuz, o gece hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Başbakanımız yaptıkları ilk yorumda Doğu ve Güneydoğu'nun verdiği oylara değindiler. Sayın Başbakanımız 'çok anlamlı buluyoruz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı şekilde ifade etti. Dolayısıyla seçimdeki beklentimiz gerçekleşti. Kafamızı oranlara takmaya gerek yok. Çünkü daha büyük bir hadise var burada. Türkiye'de Kürt'üyle, Arap'ıyla biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde, Türk halkıyla kardeşçe yaşama kararımızı tescil ettirmiş olduk."



Mardin'de 5 ilçede birici olduklarını anlatan Miroğlu, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi yönetmesini istediklerini belirtti.



Miroğlu, bu süreçte Türkiye düşmanlarının oturup beklemediğine işaret ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bu sonuçlar onları memnun etmedi. Ama bilhassa Doğu ve Güneydoğu'da partimize ve Sayın Erdoğan'a çıkan destekten hiç hoşlanmadılar. Son bir hafta içerisinde hem Mardin'deki sınır karakollarımıza hem de Hatay tarafında karakollarımıza yapılan saldırılar, bu 2,5 yılın rahat geçmeyeceğini gösteriyor. Ama bizde bu karar, cesaret ve azim varken Türkiye'nin başına bela örmek isteyenlerin hesaplarını boşa çıkacak, buna inanıyoruz."