Milletvekili Maviş Yol Çalışmalarını İnceledi

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Boyabat ilçesinde vatandaşlarla buluştu.



Maviş, Kayaboğazı köyünde yapılan yol çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



Çevre köylerin de yararlanacağı grup yolunda çalışmaların devam ettiğini belirten Maviş, kısa süre içinde yolun tamamlanacağını söyledi.



Grup yolundan yararlanacak 18 köy bulunduğunu belirten Maviş, "Önceki yolumuzun dar ve keskin virajlı bölümlerinin olması sağlıklı ulaşıma engel oluyordu. Yolumuz genişletiliyor, virajlar kalkıyor. Altyapı çalışmaları bittiğinde ilk olarak 7 kilometrelik bölüm, sonra da tamamı asfaltlanacak. Devletimiz güçlüdür, planlama çerçevesinde hizmetleri devam edecektir." dedi.



Ziyarete Vali Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Serten, Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İl Genel Meclisi Başkanı Şükrü Gündoğdu ile kamu kurumlarının müdürleri de katıldı.