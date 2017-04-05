Milletvekili Külünk, Anavatan'lılarla Bir Araya Geldi
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Eğer rahmetli Turgut (Özal) Bey'in söyledikleri anlaşılsaydı, sahiplenilseydi, 'Sistem değişmeli, Türkiye Musul'u konuşmalı' dediğinde etrafında kenetlenilseydi biz bugün ne terörü konuşuyorduk, ne Türkiye'nin bu kadar çok hırpalanmasını konuşuyorduk...
AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, "Eğer rahmetli Turgut (Özal) Bey'in söyledikleri anlaşılsaydı, sahiplenilseydi, 'Sistem değişmeli, Türkiye Musul'u konuşmalı' dediğinde etrafında kenetlenilseydi biz bugün ne terörü konuşuyorduk, ne Türkiye'nin bu kadar çok hırpalanmasını konuşuyorduk ne bugün sistem tartışması yapıyorduk." dedi.
Külünk, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı tarafından Kavacık'ta bir restoranda düzenlenen programda, Anavatan Partisi mensuplarına hitap etti.
Yapılacak anayasa değişikliğinin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından birçok defa gündeme getirildiğini fakat kendisine destek bulamadığını dile getiren Külünk, "Arkadaşlar, sizin bitiremediğiniz işi biz bitiriyoruz. İşin adı budur. Eğer rahmetli Turgut Bey'in, söyledikleri anlaşılsaydı, sahiplenilseydi, 'Sistem değişmeli, Türkiye Musul'u konuşmalı' dediğinde etrafında kenetlenilseydi biz bugün ne terörü konuşuyorduk, ne Türkiye'nin bu kadar çok hırpalanmasını konuşuyorduk, ne bugün sistem tartışması yapıyorduk. Rahmetli Turgut Bey'den itibaren biz 30 yıl kaybettik. Dolayısıyla sizin emanetinizi taşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Mevcut sistemin kriz oluşturduğuna dikkati çeken Külünk, konuşmasında 8. Cumhurbaşkanı Özal'ın kendisine söylediği bir cümleyi katılımcılarla paylaştı.
"Turgut Bey neyi görmüş biliyor musunuz? 12 Eylül anayasasının getirdiği sistem krizini görmüş. Herkes meseleyi Sayın Cumhurbaşkanımız ve AK Parti üzerinden konuşuyor. Bugün AK Parti iktidar değil de bir başka parti iktidar olsaydı, Cumhurbaşkanlığı makamında sevdiğimiz saydığımız büyüğümüz Genel Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan olmasaydı sistem krizini anlamış olacaktık. Bu yaşadığımız bir sistem krizidir. Rahmetli Turgut Bey, ahirete göç etmeden kendisiyle yaptığımız bir sohbet esnasında bize şöyle söyledi: 'Siyasette boşluk bırakırsan o boşluğu birileri doldurur.' Kim doldurur? Asker doldurur, yargıtay başsavcısı doldurur, TÜSİAD doldurur. Siyasetçi alanı boş bırakırsa o alanı birileri doldurur."
Mevcut anayasa ile birlikte sistem krizinin hissedilmemesinin nedeni olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösteren Külünk, şöyle konuştu:
"Eğer biz bugün sistemin krizini hissetmiyorsak sebebi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Şunu unutmayın Erdoğan sonrası ülkemiz bu sistemle devam ederse, sistem krizlerinin daha ağırını yaşayacağız. Bugün biz sistemdeki krizi hissetmiyorsak bu siyasetteki güç nedeniyledir. Bu referandum un bize sunduğu fırsat var. O da gelin sistemin krizini ortadan kaldıralımdır. Bu sistem bir daha bu söylediğimiz anlamda kriz üretemeyecek noktaya gelsin."
Programa Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, meclis üyeleri ve partililer katıldı.