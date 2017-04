Milletvekili Koçer, Referanduma Milli Şuurun Damga Vuracağını Söyledi

TBMM Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, İhlas Haber Ajansı'nı ziyaretinde, referandum a milli şuurun damga vuracağını belirterek, "Referandum sürecinde halkın küçümsenen feraseti ve sağduyusu gerçekten tavan yapmış durumda" dedi



AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Hakan Kurt ve partililerle birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın'ı ziyaret etti. 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve yeni anayasa kapsamında yürütülen evet çalışmaları hakkında bilgi veren Milletvekili Nejat Koçer, referandum a milli şuurun damga vuracağını ifade etti.



Koçer, "Halkımız gerçekten çok bilinçli. Referandum sürecinde halkın küçümsenen feraseti ve sağduyusu gerçekten tavan yapmış durumda. Milli şuur referandum a damgasını vuracak noktaya gelmiş durumda. Detayları geride bıraktık. Çok fazla tartışıldı. Bu süreç evrildi. Son hafta yeni bir sürece girildi. Artık vatandaş 30-25 gün önce sorduğu bu soruları sormuyor. Şu anki sorulan sorular arasında çok büyük fark var" dedi.



Süreci değerlendirdi



Yeni anayasa taslak metininde yer alan 18 maddenin tartışılması ile başlayan süreci de değerlendiren Koçer, "Referandum sürecinde sahaya indiğimizden bu yana çok önemli gelişmeler yaşadık. İlk zamanlar maddelerin detayları ile yoğunlaşmışken, zaman geçtikçe maddelerin dışında niye gidildiği, ne beklendiği noktasına gelebildik. Önemli olan buydu. Maddelerin detaylarının toplamda ne sağlayacağı, Türkiye için ne ifade ettiği önemliydi. Bugün o noktadayız. Anlamlı bir milli şuur oluştu, içerisine 15 Temmuz'u da alan, o süreci değerlendiren vatandaşlarımız, o anayasa değişikliği sürecine çok güzel bir anlam verdi. Türkiye'nin geleceği, hızlı büyümesi, bürokrasinin azalması, çift başlılığın ve koalisyon riskinin ortadan kalkması ile ilgili bu anayasa paketinin önemli bir çözüm ürettiği sonucuna ulaşıldı. Vatandaşlarımızın bu konudaki teveccühleri çok hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Bunu ben çok önemli ve değerli buluyorum" şeklinde konuştu.



Referandum sonrası



Koçer, Gaziantep gibi istihdam ve ihracatı yoğun şehirlerin referandum sonrası süreçten daha iyi istifade edeceğini savunarak, "Referandum sonuçları itibari ile Türkiye'de her şehir bunun sonuçlarını aynı düzeyde mi görecek derseniz, ekonomisi yoğun olan, istihdamı ve ihracatı yoğun olan şehirlerimiz, bu süreçten daha iyi istifade edecek. Gaziantep ekonomisinin bu istikrarlı bir siyaset dönemiyle ekonomide istikrarlı bir sürece kavuşacağını da düşünüyorum. Ekonomi siyasetle iç içe. 16 Nisan sonrası Türkiye'nin önü daha da açılacak. Türkiye üretimde, istihdamda, yatırımda çok daha iyi ve güzel şeyler ortaya çıkaracak. Türkiye'nin büyüme rakamlarında, 2017 yılında yeniden yukarı yönlü revize edileceğini şimdiden görebiliyoruz. Yüksek bir büyüme rakamı olabilir" ifadelerini kullandı.



"Dizi dizi yalanlar şık olmadı"



Milletvekili Nejat Koçer, referandum sürecinde CHP önderliğindeki hayır cephesinin ortaya attığı iddia ve eleştirilere de cevap verildiğini hatırlatarak, "Muhalefetin eleştirilerine uzun zamanda çok fazla cevap verildi. Kamuoyu da muhalefetin iddialarına verilen cevabı biliyor. Muhalefet partisinin her gün ortaya koyduğu dizi dizi yalanlar, hiç hoş, hiç şık olmadı. Siyaseti ve rekabeti fikirlerimizle, düşüncelerimizle, projelerimizle yapmamız, gerekiyor. Halkın önüne yalan koymanın, yalan söyleminin bir anlamı yok. Öyle bir bilgi çağındayız ki neyin ne olduğu ya da ne olabileceği hemen belli oluyor" diye konuştu.



"Yalanlar, karşılığını bulmadı



Koçer, hayır cephesinin yalanlarının kısa süreliğine karşılığını bulmadığına dikkat çekerek, "Bu yalanlar kısa süreliğine karşılığını bulsa bile insanlar kısa süre sonra fikrini değiştiriyor. Önce inansa bile, zaten 3-5 saatte içinde doğru olmayacağı ya da olamayacağı ortaya çıkıyor" ifadelerine yer verdi.



"Evet diyeceklere ithamlar, tepki ortaya çıkardı"



Milletvekili Koçer, süreçte evet diyeceklere yöneltilen ithamların tersine bir tepkiye neden olduğunu savundu. Koçer, "Evet diyeceklere karşı yöneltilen ithamlar, vatandaşımızda bir tepki ortaya çıkarttı. Sonuçta, herkes kendi durumunu bir şekilde değerlendirip, oyunu kullanacak. Oyu müdahale olma noktasında bir sıkıntı var. Bu sıkıntı hayır cephesinde var. Bugün bir siyasi partisinin hayır çalışması yapması doğaldır, CHP de bu çalışmayı yapıyor. Ama bu siyasi çalışmaya Avrupa'dan destek geliyor. Bunu yadırgamamak mümkün değil. AB ülkelerinin bizim seçimle ne alakası var. İnsan sormadan yapamıyor. Terör örgütlerinin bir çoğu hayır'a şu veya bu şekilde destek vermeye başlıyor. O zaman durup bir daha düşünüyorsunuz. Bütün bunları düşündüğünüz zaman, milli duruşunuz ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.



"CHP kan kaybediyor"



Koçer, süreçte CHP'nin kan kaybettiğine yönelik işaretleri kendilerinin de aldığını belirterek, "Biz de işaretleri alıyoruz. Pazar ziyaretlerimizde, çarşı, esnaf ziyaretlerimizde, çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. 15 Temmuz'dan sonra halkın kendi iradesini ortaya koyacağı ilk sandık bu. Dolayısıyla halk burada kendini ifade edecek" dedi.



Anket sonuçları



Yapılan kamuoyu yoklamalarında referandum sonuçlarını şimdiden görebildiklerini belirten Koçer, "Ancak, halkın iradesine saygı duyduğumuz için bunları net olarak paylaşmak yanlış olur. Dileğimiz şu an görülen evet çıkma ihtimali oranının daha da güçlü çıkması. Avrupa'ya, terör örgütlerine ve dünyaya karşı, milli iradenin çok daha güçlü bir şekilde yansımasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.



Koçer, "Gaziantep'te rekor oranda evet oyları bekliyor musunuz" sorusuna, "Gaziantep'te sürpriz bir sonuç ortaya çıkar inşallah. Hem vatandaşlarımız bu konuda çok bilinçli, bu sürece çok fazla katılım sağlıyor. Çok iyi bir saha çalışması yapıldı. Bu noktada, evet oylarında Gaziantep Türkiye'de en iyi iller arasında yer alabilir" cevabını verdi.



"Yurt içinde de yüksek oranda seçime katılım olacak"



Yurt dışında sandığa giden seçmen sayısındaki artışı yurt içerisinde de beklediklerini anlatan Koçer, "Seçimlere katılımlarını yüksek bir oranda bekliyoruz. Seçimler, bu tür referandum lar, demokrasi şölenidir. Halkın en yüksek katılımının sağlanması önemlidir. Avrupa'da da görülen yüksek katılım, Türkiye'de görülecek ve olacaktır. Herkes heyecanlı bu konuda. 'Gideceğim, ben oyumu kullanacağım, vatandaşlık görevimi yerine getireceğim ifadesini çok fazla duyuyoruz. Bu Türkiye ve demokrasimiz için çok da önemlidir" ifadelerine yer verdi.



Hastalara özel hizmet



Koçer, seçim günü oy kullanmaya sağlık durumu engel olanlar için ise Sağlık Bakanlığının bir kampanya başlattığını belirterek, hastaların gerekirse ambulansla evlerinden alınarak, hastaneye götürüleceğini ifade etti. Koçer, "Seçimlerle ilgili, tüm vatandaşlarımızı öncelikle o kullanmaya ve sandığa gitmeye davet ediyorum. Bu bir vatandaşlık görevini herkesin yerine getirmesi lazım. Bu görevini yerine getiremeyecek, Sağlık Bakanlığının başlattığı bir kampanya var. İlgili sağlık birimlerine bilgi verildiği zaman, Sağlık Bakanlığı tarafından kişinin evine gidecek, alıp, sandığa götürüp, oy kullanması sağladıktan sonra evine götürecek. Gerekirse ambulanslarla alınacak. Her türlü hizmetle kişilerin oy kullanması sağlanacak" dedi. - GAZİANTEP