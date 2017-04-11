Milletvekili Koçer Halı Fabrikası Çalışanları ile Bir Araya Geldi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Koçer, daha istikrarlı bir Türkiye için halk oylamasından 'evet' çıkacağını söyledi.



TBMM Meclis Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, anayasa değişikliği ve referandum bilgilendirme çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Piramit Halı fabrikasını ziyaret ederek, fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Dabanıyassı ve çalışanlarla bir araya geldi. Koçer, burada yaptığı konuşmada referandum a sayılı günler kala da çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Halkın sağduyusuna güvendiklerini söyleyen Koçer, "Koalisyonları ortadan kaldıracak, Türkiye'nin hızını artıracak, ülkeyi güçlendirecek, bürokrasiyi azaltacak yeni yönetim sistemi halk tarafından büyük oranla kabul edilecek. Dünyada çok hızlı gelişim var. Türkiye'nin de buna ayak uydurması gerekir. Gelişim ve değişimden korkmamak lazım. Bu yönetim yenilenmesinin de aslında tam vakti. Bu sağlandığında Türkiye her alanda yenilenmeyi yaşayacak. Milletimizin yenilikçi gücüne ve inancına güveniyorum" dedi.



Halk oylamasında Gaziantep'in durumuna da değinen Koçer, sandıktan açık ara evet oyunun önde çıkacağına vurgu yaptı. Yeni sistem sayesinde Türkiye'nin önünü görerek daha büyük adımlar atabileceğini vurgulayan Koçer, "Daha istikrarlı bir Türkiye için halk oylamasından 'evet' çıkacak" diye konuştu.



Konuşmanın ardından Koçer, fabrika çalışanlarının sorularını cevapladı. - GAZİANTEP