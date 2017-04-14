Milletvekili Koçer'den Gaziler Caddesi Esnafına Ziyaret

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer geziler caddesi esnafını ziyaret etti.



Referandum çalışmalarını sürdüren AK parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, esnaf gezilerine devam ediyor. Koçer, Gaziler caddesi esnafını ziyaret ederek referandum da evet desteği istedi. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Koçer, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Esnaf ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Koçer vatandaşların çay ikramını geri çevirmedi. - GAZİANTEP