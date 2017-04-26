Milletvekili Keşir, "Akpm Kararı Hadsiz, Haksız ve Görevi Suistimal Ederek Alınmış Bir Karardır"

AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) aldığı karar ile ilgili olarak "Karar hadsiz, haksız ve görevi suistimal ederek alınmış bir karardır" dedi.



Milletvekili Ayşe Keşir AKPM kararı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Keşir açıklamasında Avrupa'nın Türkiye'ye karşı son dönemde yükselen ön yargılarının somut bir örneği olarak ortaya koyduğunu belirterek "AKPM, Türkiye'ye yönelik 'siyasi denetim' kararı, hakikatle ilgisi olmayan, maksadını aşan, hadsiz, haksız gerekçelerle, görevi suistimal ederek ve tamamen siyasi kaygılarla alınmış bir karardır.



Maalesef bu karar, son dönemde Türkiye düşmanlığını iç politika malzemesi olarak kullanan Avrupa ülkelerinin bir kısmının bakış açısının Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde de vücut bulduğunun kanıtıdır. Ön yargılı, peşin hükümlü ve taraflı hazırlanmış bir rapor üzerine kurgulanan, demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden AKPM'ye yakışmayan bu karar, Avrupa değerleriyle örtüşmeyen siyasi bir karardır. Kurucusu olduğumuz AKPM'nin bu gün içinde bulunduğu durumun vehametini kaygıyla karşılıyor, Avrupa ülkelerinin bir kısmının bakış açısını yansıtan ülkemize yönelik bu dışlayıcı, ötekileştirici kararı şiddetle kınıyorum. Ülkemiz tüm bu baskılara rağmen, uluslararası demokratik haklar çerçevesinde vatandaşların hak ve özgürlükleri konusunda uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden hedefleri çerçevesinde çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - DÜZCE