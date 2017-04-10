Milletvekili Kaleli, Sanayi Esnafını Ziyaret Ederek Destek İstedi

Milletvekili Kaleli, sanayi esnafını ziyaret ederek destek istedi



KONYA - AK Parti Konya İl Başkanlığının yürüttüğü referandum çalışması kapsamında Konya Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli sanayi esnafını ziyaret ederek "evet" için destek istedi.

AK Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli'nin özel bir sanayi sitesinde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerine Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve partililer eşlik etti. AK Parti heyeti, sanayi esnafına anayasa değişikliği paketi hakkında bilgi verirken, sorunlarını dinledi ve referandum da evet için destek istedi.

Referandum çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Milletvekili Muhammet Uğur Kaleli, sanayi esnafının kendilerini sevgi ve hoşgörüyle karşıladığını ifade ederek, "Sanayi esnafımız 16 Nisan'da 'evet' oyu vererek bizi destekleyeceklerini söylüyorlar. Bu da bizim moralimizi ve cesaretimizi yükseltiyor. Biz de bu moralle vatandaşlarımızı ziyaret ederek destek ve dua istiyoruz. 6 Mart'ta başladık çalışmalara. 6 Mart'tan 16 Nisan'a kadar çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Konya'da çalışmalarımız iyi bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar, ülke genelindeki çalışmalara da model olur diye ümit ediyorum" diye konuştu.

(İHA-FM-