Milletvekili İşler, Çubuk'u Ziyaret Etti

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Çubuk ilçesini ziyaret etti.



İşler, AK Parti İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş ve partililerle bir araya geldi.



İşler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Nisan'ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yazılan destanın bir nevi tescili anlamına geldiğini belirterek, Türkiye'de uzun yıllardır tartışma konusu olan hükümet sistemi modelinin karara bağlandığını ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine Türkiye'nin geçtiğini ifade etti.



Milletin verdiği destekle kendilerini yanıltmadığını dile getiren İşler, Çubuklular'ın da referanduma büyük oranda destek verdiğini aktardı.



İşler, oylarıyla destek olan vatandaşlara teşekkür ederek, "Çubuk, bugüne kadar olduğu gibi bizim kalelerimizdendir ve yüzde 77'iyle Çubuk'ta referandumu sonuçlandırdık. Bu sonucun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Feraset sahibidir milletimiz, sağduyulu, aklıselimle hareket eder. Alınan bu kararla ülkemizdeki çift başlılığı sona erdirdik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu değişikliğin, dönüşümün nimetinden bütün millet olarak yararlanacağız." dedi.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, referandumun ardından YSK'ya yönelik eleştirilerine değinen İşler, şunları kaydetti:



"Ben seçimin gayet şeffaf, nezih, hilesiz ve hurdasız yapıldığını düşünüyorum. Bunu Sayın Kılıçdaroğlu da itiraf etti. Yüksek Seçim Kurulunu aldığı karardan dolayı eleştiriyor. Aslında burada eleştirilecek birisi varsa sandık kurullarında vazifesini yapmayan sandık görevlileri ve onların içerisinde bulunan CHP'li üyelerdir. Neden orada müdahale etmediler? Daha sonra biz bunları tespit ettiğimiz zaman hemen Yüksek Seçim Kuruluna başvurarak daha sandıklar açılmadan bu kararın alınmasını sağladık."



İşler, yeni dönemin her bakımdan hayırlı olacağını ve özlenilen, beklenilen kalkınmanın bu yeni dönemde gerçekleştirileceğini söyledi.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Türkiye'ye yönelik "siyasi denetim" sürecine alma kararına da değinen İşler, alınan kararın ibreti alemlik bir karar olduğunu ifade ederek, "Referandumda sonuç alamadıkları, 'hayır' oyunu elde edemedikleri için böyle bir karar almalarını kamuoyu takdirine bırakıyoruz. Türkiye olarak haksız bir konu olduğunu söyledik ve alınan kararı eleştirdik. Türkiye gerekli cevapları verdi. Avrupa Birliği bu konuda hep çifte standart davrandı. Şimdi yapılan uygulama da çifte standardın devamı niteliğinde." diye konuştu.



Milletvekili İşler, daha sonra vatandaşların istek ve sorunlarını dinledi.