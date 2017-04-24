Milletvekili İpek Esnafları Ziyaret Etti

AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Taşova ilçesinde esnafları ziyaret etti.



Milletvekili İpek, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da yapılan halk oylamasının şu ana kadar yapılan en yoğum katılımlı halk oylaması olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine milletin onay verdiğini belirten İpek şunları kaydetti:



"Bundan sonra bununla ilgili uyum yasaları parlamentoda görüşülüp geçirilecek. 2019 yılana kadar çok önemli yasalar gelmesi gerekiyor. Bu anayasanın 2019 yılında yapılacak olan seçimden sonra uygulanması ile ilgili uyum yasalarında değişiklikler yapılacak.



Hem 'evet' verenler hem de 'hayır' verenler ülkenin geleceğini düşünerek oylarını vermişlerdir.



Çıkan sonuçla, Türkiye'nin daha iyi gelişmesi için hep birlikte çalışacağız. Yüksek Seçim Kurulunda itirazlar kesinleştikten sonra kesin sonuç ilan edilecek ve ilan edildikten sonra sayın Cumhurbaşkanımızın partimize katılması süreci açılıyor kendisi partiye davet edilecek ve istediği zaman üye olacaktır."