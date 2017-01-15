Milletvekili Hürriyet, Sancaklı Ailesine Geçmiş Olsun Diledi

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, eşi intihar girişiminde bulunan MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.



MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, "Benimde seçildiğim il olan Kocaeli Milletvekili, aynı zamanda hemşehrim Sayın Saffet Sancaklı'nın acısını paylaşıyorum, üzüntüsünü paylaşıyorum, eşine acil şifalar diliyorum. Sevgili Hülya Hanım'ı inşallah Rabb'im çocuklarına bağışlasın, Allah yardımcıları olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Grubunun da üzüntüsünü buradan paylaştığımı ifade etmek istiyorum, dualarım sizlerle" açıklamasında bulundu. - KOCAELİ