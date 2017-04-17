Milletvekili Göçer'den Referandum Değerlendirmesi

Ak Parti Tokat Milletvekili Prof Dr Celil Göçer, 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandumun tarihin en büyük zaferlerinden birisi olduğunu söyledi.



Ak Parti Tokat Milletvekili Prof Dr Celil Göçer, 16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylaması sonrasında yaptığı değerlendirmede milletin sağ duyusunu konuşturduğunu, yüzde 51.4 evet oyuyla Cumhuriyet Hükumet Sisteminin kabul ettiğini söyledi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir anayasanın referandumla halka sorulduğuna vurgu yapan Milletvekili Göçer;"Bu tarihi zaferin kazanılmasında bizlerden desteğini esirgemeyen ve Ak Parti'ye güvenen halkımıza müteşekkiriz. Hemşehrilerimi istikbal ve istiklaline sahip çıktıkları için tebrik ediyorum. Teşkilat mensuplarımızı gece gündüz çalışmaları dolayısıyla ve sahada bizlere vermiş oldukları destekten ötürü kutluyorum. İnanıyorum ki yarınlarımız daha iyi olacaktır. Türk demokrasisi kazanmıştır. Aziz milletimiz vermiş olduğu kararla istikrar istediğini göstermiştir. Bu demokrasi zaferinin, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sisteminin ülkemiz ve insanımız adına, daha iyi bir gelecek için, hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - TOKAT