Milletvekili Gizligider, " Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İstikrarı Getirecek"

AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider 16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum öncesinde yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin Türkiye'ye istikrarı getireceğini söyledi.



AK Parti Nevşehir milletvekili Ebubekir Gizligider, "16 Nisan Pazar günü yapılacak olan referandum da Nevşehir'de tarihi bir oy alacağız" dedi. Gizligider, "Hamd olsun bu süreci biz mecliste neticelendirip millete teslim ettiğimi günlerdeyiz. Hızla gelişen bir trend var. Bunu da inşallah Pazar günü yani ayın 16'sında göreceğiz diye düşünüyorum. Allah nasip erse yine Nevşehir'de tarihi bir oy alacağız. Milletimizden gördüğümüz, sanayimizde gördüğümüz, çiftçimizde gördüğümüz ve ev toplantılarında gördüğümüz bu. Allah nasip ederse inşallah bu süreç memleketimizin selameti ile neticelenecek diye düşünüyorum" diye konuştu.



"16 Nisan'da Milletimiz İnşallah Olur Verecek"



AK Parti Nevşehir Milletvekili Ebubekir Gizligider, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bu referandum sürecinde hep içeriğini anlatmaya çalıştık ama birileri de sürekli çamur at izi kalsın mantığıyla farklı şeyler söyledi. Çok önemli devlet yönetiminin hükümet kurma sisteminin bundan sonra ne şekilde gelişeceği yani bundan sonra ki seçimlerinde ne şekilde yapılacağı seçimler neticesinde kurulacak hükümetlerin ne şekilde olacağını düzenleneceği bu anayasa değişikliğinin sulandırılmaya çalışıldığı bir şekilde yanlış bilgiler yalan bilgilerle farklı yerlere çekilmeye çalışıldığı bir dönem oldu. Bizler Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, milletvekillerimiz, teşkilatımız, belediye başkanlarımız bunları anlattı. AK Parti yeni bir parti değil. Recep Tayyip Erdoğan siyaset sahnesine yeni çıkmış bir isim değil. Geçmişte yaptıklarımız hali hazırda yönetim şeklimiz, yakın tarihte yaşadıklarımız, 15 Temmuz ve ondan öncesinde yaşadıklarımız hepsi bir araya getirildiğinde bu memleketin istikrara kavuşması, yeniden koalisyon günlerinin oluşmaması ve seçimlerin yapılacağı tarihlerin belli olması, hükümetin millet tarafından kurulması tüm gerekçeleri anlattık. Milletimizin inşallah buna olur vereceğini düşünüyoruz. Tabi milletin çok hassas bir terazisi var adeta kuyumcu terazisi. Burada ölçecek, biçecek kararını verecek. Vereceği karada başımızla beraber diyeceğiz"



" Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İstikrarı Sağlayacak"



"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'ye istikrara sağlayacak. Yaklaşık 2 yıl önce 7 Haziran seçimlerinin ardından yaşadığımız 5,5 aylık sürece dikkat edelim. Hali hazırda ki parlamenter hükümet sistemi ki biz o seçimlerde yüzde 41 gibi oy aldık. Ona rağmen hükümet kurulamadı. Bu bizi hem ekonomik maliyeti hem terör noktasında istemediğimiz bir gündemi yaşadık. Haddini aşan açıklamalar, özerklik iddialarında bulunanlar ama hemen ardından güçlü bir hükümet kuruldu ve hem güvenlik noktasında keza ekonomi noktasında da hızlı bir ilerleme yaşadık. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin en büyük getireceği şey istikrar olacaktır".



"Halkımız Kararını Çoktan Verdi"



"Ben kararsız seçmene çok az rastladım. Binlerce esnaf kardeşimiz ile bir araya geldik, ziyaretler yaptık, ev toplantıları yaptık. Mümkün mertebe farklı farklı meslek grupları farklı farklı yerleşim birimleri merkez, mahalle, köy bir araya gelmeye gayret ettiğimizde çok önemli bir şekilde kararın verildiğini gördük. Avrupa Birliği ülkelerinin neredeyse tamamı ayağa kalktı. İsviçre'ye ne oluyor, Almanya'ya ne oluyor, Hollanda'da yaşananlar bunlardan yapılan açıklamalar hepsini birlikte değerlendirdiğimizde niye Türkiye'nin yıllardır sıkıntı yaşadığı özellikle güçlendikten sonra Türkiye'ye yönelik tuzakların arkasında ki güçler hayıra geçti. Neden Almanya'da, İsviçre'de Türkçe gazete basılıyor. Neden Cumhurbaşkanımızın şakağına silah dayalı fotoğraflar servis ediliyor. Yahut Avrupa'nın en önemli dergilerine, gazetelerine basınına ne oluyor. Bizim milletimiz bunun hepsini bir araya getiriyor zaten ve 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum da da buna göre kararını çoktan vermiş." - NEVŞEHİR