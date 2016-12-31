Milletvekili Fakıbaba, Birecik'te

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Birecik ilçesinde muhtar ve partililerle buluştu.



Gençlik Merkezi Toplantı Salonu'ndaki buluşmada, partililer ve muhtarlarla sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Fakıbaba, sıkıntıların çözümü için elinden geleni yapacağını söyledi.



İlçedeki kaçak yapılaşma sorununa dikkat çeken Fakıbaba, bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını dile getirdi.



Kaçak yapılaşmanın önlenmesi için herkese görevler düştüğünü aktaran Fakıbaba, özellikle muhtarlardan bu konuda destek olmalarını istedi.



Buluşmaya, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Açar ile partililer ve muhtarlar katıldı.